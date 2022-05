Un Posto al Sole, ha deciso di fermarsi col lavoro per realizzare il suo sogno

Un Posto al Sole, l’amatissima attrice ha deciso di fermarsi per un po’ e mettere da parte la carriera: pronta a realizzare il suo sogno

Una delle fiction più amate e seguite, Un posto al Sole ha fatto il suo esordio con la primissima puntata in onda su Rai 3 nel lontano 1996. Ad oggi sono trascorsi ormai 26 anni dalla messa in onda della puntata che ha lanciato quella che sarebbe diventata la fiction per eccellenza in onda sul canale Rai.

Episodio dopo episodio, UpaS si ha sempre più appassionati, portandoci fino ad oggi a seguire ancora le vicende che vedono protagonisti gli inquilini di Palazzo Palladini. Diversi sono gli attori che hanno preso parte alla fiction, alcuni di questi hanno fatto il loro esordio proprio sul set dell’amatissima soap. Ricordiamo ad esempio la splendida Serena Rossi. Attori che hanno poi lasciato la fiction divenendo però poi volti noti nel mondo dello spettacolo in particolare per il ruolo interpretato nella fiction.

Parliamo in questo caso di una delle attrici che ha preso parte ad Un posto al Sole per diverse stagioni e che oggi, dopo essersi allontanata dal set, ha deciso di fermarsi per un po’ con la propria carriera lavorativa per coronare il suo sogno più grande.

Un Posto al Sole, l’attrice si ferma: pronta a realizzare il suo sogno

Ci sono attori che hanno fatto la storia di Un posto al Sole. Sebbene Valentina Pace, ovvero l’amatissima Elena Giordano, abbia lasciato la fiction da ormai un po’ di tempo, è anche vero che per noi è impossibile dimenticarla nei panni della figlia della splendida Marina Giordano.

Sono ormai un po’ di anni che non vediamo Valentina Pace ritornare sul set della seguitissima soap, ma nel frattempo la sua vita ha si è arricchita sempre più. Arricchita d’amore. Oggi è mamma di due splendide bimbe, Alice la figlia maggiore avuta da una precedente relazione e la piccola Matilde nata invece dalla relazione con il suo attuale compagno, l’imprenditore Stefano Moruzzi.

Compagno e.. Reggetevi forte, futuro marito! Ebbene, la splendida attrice di Un Posto al Sole ha deciso di mettere da parte la propria carriera per dedicarsi alla sua famiglia e per coronare il suo sogno d’amore insieme al suo compagno.

I due presto convoleranno a nozze! Hanno optato per un rito civile, come la stessa ha fatto sapere in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. La scelta del rito civile è stata presa ‘in extremis’ in quanto per celebrare il rito religioso era necessaria un’attesa piuttosto lunga.

Oggi è più felice che mai e non possiamo che augurarle il meglio!