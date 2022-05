Uomini e Donne, ha appena svelato il sesso del bebè: gioia immensa per la coppia

Dopo Uomini e Donne corona ora il sogno di diventare mamma per la prima volta: ha svelato così il sesso del bebè, gioia immensa!

Pochi giorni fa la splendida arrivava la splendida notizia riguardo l’ex tronista pronto a diventare papà per la prima volta, oggi invece è l’ex corteggiatrice del seguitissimo dating show che ci fa gioire a più non posso!

E’ trascorso ormai qualche anno da quando l’abbiamo vista in tv per la prima volta. L’abbiamo conosciuta come corteggiatrice di uno dei tronisti che ha partecipato ad Uomini e Donne nella stagione andata in onda tra il 2016 ed il 2017. Era stata la scelta di uno dei tronisti, ma la loro storia non è stata destinata a decollare.

L’ex corteggiatrice ha però poi scoperto il vero amore, ed oggi è pronta insieme al suo lui a coronare il sogno di diventare mamma per la prima volta. Con un dolcissimo scatto sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così svelato il sesso del bebè. Gioia immensa per la coppia!

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice svela il sesso del bebè: gioia immensa

L’abbiamo conosciuta ad Uomini e Donne come corteggiatrice e poi scelta di Marco Cartasegna. L’amore tra i due però non è stato destinato a sbocciare. Oggi però Federica Benincà è più felice che mai insieme al suo compagno Ettore Gliozzi.

Solamente poche settimane fa, l’ex volto di Uomini e Donne aveva annunciato al mondo di essere in dolce attesa. Gioia incontenibile per la splendida Federica Benincà che sta vivendo il momento più magico. Seguitissima sui social non ha potuto fare a meno di comunicare alla community il sesso del bebè. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha svelato con uno scatto dolcissimo:

La prima foto in costume di questa stagione è dolcissima per la splendida Federica Benincà. Con uno scatto social la splendida ex corteggiatrice lo ha comunicato al mondo. Poggia sul pancino una tutina che richiama il sesso del bebè, Federica Benincà aspetta una femminuccia: “Ti aspettiamo piccoletta”, ha scritto nella didascalia che incornicia la splendida foto. Ed a quanto avrebbe fatto sapere, avrebbero forse già scelto il nome.. Non ci resta che restare in attesa di altre dolcissime news!