X Factor 2022:” Si ritorna dove tutto è iniziato”: alla conduzione ci sarà proprio lei, splendida notizia

X Factor 2022 sta per tornare con una nuova stagione ed alla conduzione ci sarà proprio lei: splendida notizia per i fan, non vediamo l’ora!

Manca ormai pochissimo al ritorno sui nostri schermi dell’attesissimo talent in onda su Sky. X Factor 2022 si è confermato uno dei programmi più seguiti in questi anni ed oggi non vediamo l’ora di seguire la nuovissima stagione e di scoprire nuovi talenti.

In questi giorni è stata presentata la nuova giuria che vede un cast davvero energico e scoppiettante che non vediamo l’ora di vedere all’opera. E quanto alla conduzione invece? Ebbene, proprio in queste ultime ore è stato svelato finalmente il volto che troveremo al timone della conduzione di X Factor 2022. “Si ritorna dove tutto è iniziato“, è così che ha fatto sapere di essere la nuova conduttrice del talent. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

X Factor 2022, al timone della conduzione ci sarà lei

Manca poco al gran ritorno della nuova stagione del seguitissimo talent, ma tutti si chiedono chi ci sarà alla conduzione di X Factor 2022? Dopo aver scoperto il cast di personaggi pronti a sedere la fatidica poltrona rossa della giuria, adesso siamo curiosissimi di sapere chi sarà il volto pronto a vestire i panni di conduttore. Ebbene, finalmente abbiamo un nome e sarete felicissimi di sapere che si tratta proprio di lei:

Sarà Francesca Michielin la nuova conduttrice di X Factor. La splendida cantante ritorna proprio nel posto in cui tutto è cominciato, questa volta però starà dall’altra parte. Pronta a cimentarsi in questo nuovissimo ruolo. Si può dire che questo sia un anno importantissimo per la splendida cantante e musicista che abbiamo ritrovato dapprima come Direttrice d’Orchestra sul palco di Sanremo insieme ad Emma Marrone. Tra pochissimi giorni sarà pronta a mostrarsi sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice e noi non vediamo l’ora di vederla. “Si ritorna dove tutto è iniziato“, ha scritto la Michielin nella didascalia del video in cui si presenta come conduttrice del talent.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno, e poi finalmente potremo guardare insieme la nuova stagione di X Factor 2022!