Aveva 7 anni quando ha debuttato in Settimo Cielo: oggi l’attrice è diventata mamma!

Aveva 7 anni quando ha debuttato in Settimo Cielo nel ruolo di Ruthie Camden: oggi l’attrice è diventata mamma!

Aveva solo 7 anni quando, nel 1996, ha iniziato la sua avventura nei panni della piccola Ruthie Camden. In Italia l’abbiamo conosciuta a partire dal ’98, quando è stata trasmessa per la prima volta nel nostro Paese la serie tv Settimo Cielo. Una serie che ha raggiunto un successo straordinario e ha fatto compagnia ai telespettatori di tutto il mondo per ben 11 anni. Tra le protagonisti più amate dello show c’era senza dubbio lei, Ruthie, interpretata da Mackenzie Rosman. Ebbene, l’attrice è diventata da poco mamma per la prima volta!

Nei giorni scorsi, l’attrice, oggi 33 enne, ha condiviso sul suo seguitissimo canale social il primo scatto in compagnia della sua bambina. Curiosi di vedere come è diventata ‘Ruthie’? Ve la mostriamo noi, più raggiante che mai.

Quanto abbiamo amato Settimo Cielo? Le avventure del reverendo Cameron Camden e dei suoi sette figli hanno appassionato il pubblico per generazioni. E, ancora oggi, i fan sono super affezionati ai personaggi della serie. Che si è conclusa ufficialmente nel 2007, dopo ben sette anni di messa in onda. Tra le attrici più amate dello show c’è Mackenzie Rosman, la ‘piccola’ Ruthie che, stagione dopo stagione, è cresciuta sul set, fino a diventare un’adolescente, alle prese con i problemi della sua età. Oggi l’attrice è diventata mamma per la prima volta!

Ad annunciarlo è stata proprio lei su Instagram, con un dolcissimo scatto in cui tiene in braccio la sua piccola. Non sappiamo la data precisa della nascita né il nome scelto della nuova arrivata: l’attrice è sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata e si è limitata a scrivere “Baby!” nella didascalia al post. Mackenzie non aveva, infatti, parlato della gravidanza prima d’ora. La piccola è nata dalla storia d’amore dell’attrice con il suo compagno, ma anche di lui non si hanno molte informazioni.

Non possiamo che mandare ai neo genitori i nostri migliori auguri di cuore!