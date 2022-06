L’abbiamo amato in Flor-Speciale come te: sapete che non lavora solo come attore?

L’abbiamo amato in Flor-Speciale come te ma sapete che non lavora solo come attore?

Flor-Speciale come te è una telenovela argentina trasmessa in Italia dal 2007 al 2010 su Cartoon Network e in seguito su Boing dall’ottobre del 2009 al 25 marzo 2011. Al centro della trama abbiamo visto la storia d’amore tra Florencia e Federico.

La giovane comincia a lavorare come bambinaia nella casa della famiglia Fritzenwalden formata da sei fratelli che hanno perso i genitori e il maggiore è Federico che si occupa di loro. L'attore che vediamo in foto ha invece interpretato Nicolas, il gemello di Franco.

E’ Nicolas Maiques che lo ha interpretato. Era giovanissimo quando è entrato a far parte della telenovela e da allora di tempo ne è passato. Chi ha seguito Flor non lo avrà dimenticato ma sapete che non è solo un attore?

Nicolas è il fratello gemello di Franco in Flor-Speciale come te ed è il fratello del protagonista, Federico.

Ad interpretare il fratello impacciato della famiglia Fritzenwalden è stato l’attore Nicolas Maiques entrato a far parte della telenovela quando era giovanissimo. Dall’ultima volta che l’abbiamo vista sono passati molti anni e di conseguenza gli attori che hanno fatto parte del cast sono cresciuti, ognuno ha preso la sua strada, c’è chi ha proseguito nel mondo dello spettacolo e chi invece fa altro. Maiques, l’attore che ha vestito i panni di Nicolas, nella vita non ha intrapreso solo la carriera della recitazione, ma fa anche altro: sapete in quale ambito è famoso?

Nicolas oltre ad essere un attore molto amato, lavorando sia al cinema che in televisione, è anche un cantante e un produttore. Sappiamo inoltre, grazie al suo profilo instagram, che recita anche al teatro e proprio nelle ultime settimane è stato impegnato nella realizzazione di uno spettacolo. Voi ricordate il suo personaggio in Flor-Speciale come te?