Andrea è il corteggiatore di Veronica a Uomini e donne, ma sapete che lavoro fa?

Andrea è il corteggiatore di Veronica a Uomini e donne, ma che lavoro fa nella sua vita? In molti se lo chiedono: cosa abbiamo scoperto.

Dopo l’emozionante scelta di Luca Salatino, ricaduta sulla sua corteggiatrice Soraia Cerruti, ci manca soltanto la scelta di Veronica Rimondi. Manca pochissimo all’ultima puntata di Uomini e donne ed è questo che Maria De Filippi ha scelto di tenersi le ultime “cartucce”.

La scelta di Veronica Rimondi a centro studio andrà in onda tra qualche ora, ma è stata registrata diversi giorni fa. Pertanto, tutto il pubblico di Uomini e donne sa già che la tronista ha fatto ricadere la sua scelta sul giovane Matteo, preferendolo al corteggiatore Andrea. Brutta delusione, quindi, per il giovane Della Cioppa, che non ha mai perso di sottolineare il suo forte interesse per la giovane Veronica. In attesa di scoprire la sua reazione alla mancata scelta, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, che lavoro fa? In una sua esterna con la tronista, ha raccontato di essere laureato, ma in cosa? Cosa abbiamo scoperto sul giovane ed affascinante Andrea.

Che lavoro fa Andrea, il corteggiatore di Veronica a Uomini e donne?

Vi abbiamo parlato del suo canale Instagram, ma cosa sappiamo su Andrea? Il giovane corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e donne ha ampiamente conquistato l’attenzione per il suo forte e determinato carattere, ma del suo “privato” cosa occorre sapere? Il bel Della Cioppa è laureato ed ha una carriera alle spalle piuttosto navigata, ma in che cosa? Scopriamo insieme ogni cosa.

Abbiamo rintracciato Andrea su Instagram e, leggendo la sua “bio”, abbiamo scoperto che il Della Cioppa è laureato in Scienze motorie. Nato a Pescara il 25 Novembre del 1992, attualmente sembrerebbe che il corteggiatore di Veronica sia un personal trainer ed un chinesiologo. Di che cosa si tratta? La risposta è semplicissima: parliamo di un professionista esperto nel movimento del corpo umano che ha come un unico obiettivo il benessere. Insomma, un curriculum di tutto rispetto, c’è poco da dire.

Purtroppo, Andrea non è la scelta di Veronica Rimondi, ma vi piacerebbe rivederlo sul trono?