Avete notato il cambio look di Mahmood? Così non lo avevate mai visto

Lo avevate mai visto così? Il cambio look di Mahmood vi lascerà a bocca aperta: il nuovo dettaglio non è passato inosservato!

Abbiamo visto nei giorni scorsi il cambio look della splendida Michelle Hunziker e siamo letteralmente rimasti a bocca aperta. Stasera invece a spiazzarci è il vincitore di Sanremo 22, Mahmood che si è mostrato così!

Vincitore ‘bis’ del festival Sanremese, la prima vittoria conquistata nel 2019 e la seconda dove ha conquistato il titolo di vincitore con Blanco portando sul palco il meraviglioso brano ‘Brividi’. Mahmood ha ottenuto un successo clamoroso.

Insieme al compagno d’avventura Blanco, i due cantanti sono attualmente impegnati in un tour musicale che li vede in giro per l’Italia. Per l’occasione, Mahmood ha deciso di darsi ad un cambio look che lo ha completamente stravolto. Si è infatti mostrato così, vediamo lo scatto inedito!

Il cambio look di Mahmood: il nuovo dettaglio non passa inosservato

L’artista che ha raccolto un seguito clamoroso grazie al suo enorme talento è oggi uno dei cantanti più amati e più apprezzati nel panorama musicale italiano. Mahmood però non si è contraddistinto solamente per le sue doti canore e musicali. A lasciarci senza parole molto spesso sono anche i suoi inediti ed alternativi look che spiazzano e conquistano lo schermo. Il suo profilo social impazza di scatti in cui appare con uno stile alla moda.

In queste ore il cantante ha aggiornato il suo profilo social ed ha mostrato infatti uno scatto inedito in cui appare molto diverso da come siamo soliti vederlo. Avete notato quel dettaglio nel cambio look di Mahmood? Ecco lo scatto imperdibile:

Ebbene, se fino ad ora siamo sempre stati abituati a guardare il cantante con barba o completamente rasato, stavolta Mahmood ci sconvolge con un cambio radicale. A non passare inosservato è infatti il nuovo look del cantante che si è mostrato in queste ore con barba rasata e baffi. Così non lo avevamo mai visto. Che dite, vi piace questo nuovo look?