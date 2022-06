Avete mai visto la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles? Un angolo di paradiso

Attualmente vive a Milano, ma avete mai visto la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles? Un vero e proprio angolo di paradiso.

Insieme a Fedez e ai suoi due bambini, Chiara Ferragni vive a Milano in una casa da sogno e, molto presto, si trasferirà nel nido d’amore dei suoi sogni. Forse non tutti lo sanno, ma ancora prima di ritornare in Italia, l’imprenditrice digitale e suo marito hanno vissuto a Los Angeles. A proposito, avete ma visto la sua casa in California?

Adesso, come dicevamo precedentemente, fa dimora fissa a Milano insieme alla sua famiglia, eppure agli inizi della sua carriera ed abituata a recarsi in America per lavoro, Chiara Ferragni aveva scelto una villa da sogno per i suoi soggiorni. A proposito, voi l’avete mai vista? Qualche tempo fa ha condiviso una serie di scatti social che ce l’hanno mostrata in alcuni dei suoi dettagli. Siete pronti a scoprirla anche voi? Ci pensiamo immediatamente. Vi anticipiamo: si tratta di un vero e proprio angolo di paradiso.

Com’è la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles? Da sogno!

Che siano scatti al naturale, in compagnia delle sue sorelle o molto altro ancora, Chiara Ferragni non perde mia occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico Instagram. È proprio per questo motivo che, alcune settimane fa, l’imprenditrice digitale non ha potuto fare a meno di mostrare alcuni scatti della sua casa a Los Angeles. A proposito, voi l’avete mai vista? Noi sì ed è davvero incredibile.

Non ha mostrato granché, Chiara Ferragni della sua casa in California, ma quello che non abbiamo potuto fare a meno di notare è di come sia un vero e proprio gioiello. Ecco alcuni “dettagli”:

Da come possiamo immaginare, gli scatti in alto non sono altro che alcuni dettagli del soggiorno. Immenso, con poltrone verdi, divani bianchi e un mobiletto in legno, questa zona di casa è piuttosto ampia e confortevole.

Così come il colore dei divani, anche la cucina è completamente bianca ed è la classica forma dell’isola. Tutto intorno, infatti, vi sono i classici mobili da cucina. Al centro, invece, un ampio tavolo e piano d’appoggio.

“Ho tanti ricordi qui”, scrive Chiara Ferragni. Vi piace? A noi si, tantissimo!