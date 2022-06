Dopo il grave incidente torna sul set di Beautiful: lo scatto è emozionante!

Dopo il grave incidente torna sul set di Beautiful: lo scatto condiviso sui social dall’amatissima attrice è emozionante!

Non è un periodo facile, questo, per una delle protagoniste assolute di Beautiful. A causa di un brutto incidente durante una gita a cavallo avvenuto ad inizio maggio, la star è stata costretta a letto, immobilizzata, per diverse settimane, dopo aver subito un’operazione. Per questo motivo, l’attrice non ha potuto prendere parte ad un bel po’ di puntate della soap, che ha dovuto rinunciare ad uno dei personaggi di spicco. Qualche ora fa, però, una meravigliosa notizia.

Dopo giorni e giorni di attesa, l’attrice è tornata sul set di Beautiful! E, sul suo seguitissimo canale Instagram, ha postato uno scatto che la ritrae proprio negli Studios della CBS. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa novità.

L’amatissima attrice torna sul set di Beautiful dopo l’incidente: “Apprezzo l’aiuto di tutti”

“Ora ho una sedia a rotelle di Kimberlin Brown ( Sheila Carter) e un motorino elettrico e il Knee Rover. Apprezzo davvero l’aiuto di tutti per rendere la mia vita un po’ più facile in questo momento.” Queste le parole di Katherine Kelly Lang, che dopo settimane è tornata sul suo amato set di Beautiful!

Come già detto, l’interprete di Brooke Logan è stata vittima di un grave infortunio durante una gita a cavallo in California. Una caduta che le ha provocato la frattura di diverse ossa, costringendola a letto per un bel po’. “Per sei settimane non potrò mettere nessun peso sul mio piede, ma cercherò di guarire velocemente in modo da poter fare tutte le cose che amo”, aveva scritto Katherine a inizio maggio, quando ha raccontato a tutti cosa le era accaduto.

E, finalmente, qualche ora fa l’attrice si è ricongiunta alla sua grande famiglia di Beautiful, che l’ha accolta con infinito affetto. Nelle sue stories Instagram, la star ha mostrato biglietti e fiori ricevuti al suo ritorno sul set.

Che dire, noi non vedevamo l’ora di rivederla all’opera! Un abbraccio virtuale alla splendida Katherine Kelly Lang, con gli auguri di una completa guarigione.