Avete mai visto il papà di Elisabetta Gregoraci? È legatissimo alle sue figlie

Avete mai visto il papà di Elisabetta Gregoraci? È davvero molto legato alle sue due figli: la loro è una famiglia incredibile.

Dotata di una bellezza davvero incredibile, Elisabetta Gregoraci è tra i volti più amati dello spettacolo italiano. Debuttata sul piccolo schermo quando era soltanto una ragazzina, la modella calabrese ne ha fatta di strada subito dopo. Ed oggi è famosissima.

A conquistare tutto il pubblico italiano, oltre che la sua innata bellezza, è proprio la sua semplicità! Seppure abbia una carriera alle spalle piuttosto navigata, Elisabetta Gregoraci continua a mantenere la sua naturalezza e spontaneità. E, diciamoci la verità, questo non è assolutamente una cosa da poco. Cresciuta in una famiglia di sani principi, la modella e conduttrice calabrese è fiera ed orgogliosa delle sue origini e dell’educazione impartita dai suoi genitori. A proposito di loro, avete mai visto suo padre? Sappiamo benissimo che, purtroppo, la Gregoraci ha perso sua madre dopo una lunga battaglia contro un tumore, ma del suo papà cosa sappiamo?

Chi è il papà di Elisabetta Gregoraci?

Seppure viva a Montecarlo in una casa davvero da sogno, Elisabetta Gregoraci appena può non perde occasione di potersi riconciliare con la sua famiglia. Qualche giorno fa, ad esempio, era in Italia per festeggiare il compleanno del suo papà insieme a Marzia, sua sorella. Quello che adesso vi chiediamo è: avete mai visto il padre delle due Gregoraci? Le informazioni che abbiamo su di lui, purtroppo, sono davvero pochissime. Sappiamo, infatti, che si chiama Mario e che vive ancora adesso in Calabria, ma più di questo non ci è dato sapere altro.

Elisabetta Gregoraci non ha mai nascosto di essere fortemente legata alla sua famiglia. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, condivide scatti che la ritraggono in compagnia di sua sorella e del suo papà. A proposito, voi l’avete mai visto? Alcuni giorni fa, ha condiviso un tenerissimo scatto. Vi assicuriamo: la loro è una famiglia di altri tempi! Eccoli insieme:

Eccolo, Mario insieme a Marzia ed Elisabetta Gregoraci nel giorno del suo compleanno. Una ricorrenza decisamente importante e che non può essere assolutamente passare inosservata.