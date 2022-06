Eros Ramazzotti da ragazzino: così non l’avete mai visto, com’è cambiato

Avete mai visto Eros Ramazzotti da ragazzino? Così come in questo scatto non l’avevate mai visto prima d’ora, ecco com’è cambiato il cantante.

Tutti noi adoriamo condividere sui nostri canali social foto che ci fanno rivivere i tempi belli di una volta! E se tra noi “comuni mortali” è una pratica molto comune, non si può dire affatto di meno dei nostri adoratissimi Vip.

I canali social dei nostri amati personaggi dello spettacolo pullulano di scatti che non solo ce li mostrano nel presente, ma anche di quelli che ce li fanno rivivere nel passato. Ricordate, ad esempio, quando vi abbiamo mostrato una bellissima Guendalina Tavassi da ragazzina? Il protagonista di questo nostro articolo, invece, è Eros Ramazzotti. Spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto da ragazzino. Qualche giorno fa, come ricorderete, vi abbiamo mostrato il famoso cantante romano con un look completamente diverso rispetto a quello con cui siamo abituati a vederlo oggi. Stavolta, invece, ve lo mostreremo diversi anni fa. Sia chiaro: non sappiamo a quanto tempo fa risalga questa foto, ma non si può fare a meno di notare il suo cambiamento.

Eros Ramazzotti da ragazzino: com’è cambiato negli anni

Se il successo di Eros Ramazzotti per la sua musica è strepitoso, non si può dire affatto di meno del suo seguito social. Con un profilo Instagram che conta quasi 2000 post, il famoso cantante romano vanta più di un 1 milioni e mezzo di followers. Dei numeri decisamente impressionanti, ma che se si considera il suo successo mondiale sono più che giusti.

Sul suo canale Instagram, Eros Ramazzotti si diletta a condividere ogni cosa. A partire da foto o video che lo ritraggono ai suoi concerti fino a scatti che appartengono al passato, il cantante romano adora rendere partecipi i suoi followers sulla sua vita. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare un suo vecchio scatto da ragazzino. Siete curiosi di vederlo anche voi e constatare da vicino il suo cambiamento? Vi accontentiamo subito, eccolo qui:

Seppure non sappiamo con certezza quanti anni siano passati da questa foto né quanti ne abbia, non si può fare a meno di notare quanto ErosR Ramazzotti sia sempre lo stesso splendido ragazzino della foto. Siete d’accordo?