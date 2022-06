Sapete chi è il fidanzato di Vanessa Hudgens? L’artista è innamoratissima al suo fianco.

Prima di conoscere la popolarità grazie al film Disney per la televisione High School Musical Vaness Hudgens aveva già debuttato al cinema nel film Thriteen-13 anni con il ruolo di Noel e nel 2004 aveva interpretato Tin-Tin in Thunderbirds.

Anche sul piccolo schermo, prima di vestire i panni di Gabriella, aveva interpretato diversi personaggi come in Give me Five, Still Standing e Zack e Cody al Grand Hotel. Il successo è arrivato imponente grazie al ruolo di Gabriella Montez dove ha recitato al fianco di Zac Efron.

Ricordiamo che i due attori si sono legati sentimentalmente anche nella vita reale e la loro relazione è durata ben 5 anni. I suoi ex fidanzati sono molto famosi ma sapete con chi è fidanzata dal 2020?

Vanessa Hudgens è diventata particolarmente nota quando interpreta Gabriella Montez nel film Disney High School Musical per la televisione, ruolo che ha portato in scena anche nei suoi seguiti. Questo è uno dei personaggi che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo ma negli anni ha fatto parte del cast di serie tv e altri film, recitando al cinema e in televisione.

Parallelamente alla carriera di attrice debutta anche come cantante. Oggi la sua musica è ascoltatissima e i suoi singoli sono un successo. Quando ha preso parte al film High School Musical ha conosciuto Zac Efron che ha vestito i panni di Troy Bolton. Sul set è nato l’amore e dal 2005 al 2010 sono stati una coppia. Dopo la rottura, l’attrice nel 2011 si lega all’attore Austin Butler. Relazione che dura circa 9 anni fino alla separazione nel gennaio 2020. Adesso la Hudgens è innamoratissima accanto al suo compagno: sapete con chi è fidanzata?

Il suo fidanzato è il giocatore di baseball Cole Tucker. La coppia è insieme dal dicembre 2020 e si mostrano molto uniti e innamorati. L’attrice sul suo seguitissimo canale social oltre a pubblicare scatti in cui è fotografata da sola, in alcuni appare insieme al suo fidanzato in dolci momenti.