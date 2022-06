Flora Canto incanta anche senza trucco: ecco come cambia al naturale

Flora Canto incanta anche senza trucco, avete visto com’è l’attrice completamente al naturale?

Flora Canto ed Enrico Brignano convoleranno a nozze il 30 luglio 2022. Naturalmente possiamo pensare che adesso sono molto impegnati per la realizzazione della cerimonia e di tutti i preparativi.

L’attrice ha ricevuto la proposta di matrimonio all’Arena di Verona e proprio a tal proposito aveva detto a Verissimo che era stata una delle cose più emozionanti della sua vita. Anche se, come aveva detto Brignano la proposta doveva essere molto diversa con una scena in cui recitavano Romeo e Giulietta ma per un problema tecnico saltò e fu costretto ad improvvisare. Flora ha svelato in un’intervista al Settimanale Gente che la cerimonia si terrà in una location sul mare, a due passi da Roma e sarà civile, all’americana, con quattro violiniste che l’accompagneranno all’ingresso per raggiungere il suo sposo.

Conduttrice e attrice, Flora è amatissima dal pubblico e un grande seguito riscontra anche sui social. Possiamo ammirare tutti i suoi scatti da sola o insieme alla sua meravigliosa famiglia. E’ una donna molto bella e anche senza trucco incanta i fan: eccola al naturale!

Flora Canto completamente al naturale: com’è l’attrice senza trucco

E’ seguitissima sui social dove il suo profilo conta di oltre 400 mila follower. Gli ultimi scatti pubblicati mostrano i preparativi per le nozze con Brignano che si terranno il 30 luglio 2022. Condivide con i suoi seguaci molte foto in cui si mostra in tante sfaccettature diverse, qualcuna riguarda l’aspetto professionale altre invece sono private.

Spulciando sul suo profilo abbiamo trovato un video in cui appare in diversi momenti al mare, tra sole e immersa in tanta serenità. Ed è proprio in queste immagini in cui si mostra in tutta la sua semplicità.

Cosa ne pensate? E’ bellissima anche al naturale! Ha un viso molto bello e non ha bisogno di colori, rossetti, mascara e accessori. L’attrice si mostra senza trucco senza pensarci due volte. Sappiamo bene infatti che spesso è difficile farsi vedere dagli altri senza make up e con il viso al naturale perchè il giudizio altrui è sempre dietro l’angolo. Non per tutti però, è anche necessario infatti affrontare le insicurezze e mostrarsi, fregandocene, proprio come ha fatto Flora che è apparsa in tutta la sua naturale bellezza.