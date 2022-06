Francesca Chillemi ha svolto quel lavoro prima di farsi conoscere come attrice: lo sapevate?

Oggi è un’attrice di successo ma sapete che lavoro ha svolto prima ancora Francesca Chillemi?

Nell’autunno del 2022 vedremo Francesca Chillemi nella serie Viola come il mare. L’attrice veste i panni della giornalista Viola Vitale e recita al fianco dell’attore turco Can Yaman nei panni dell’ispettore Francesco Demir.

Quando sono iniziate le riprese si parlava di una possibile messa in onda all’inizio del 2022 ma a quanto pare non è così e per vederla nei panni di Viola dobbiamo attendere ancora qualche mese. Questo è uno degli ultimi ruoli che ha vestito ma da quando ha cominciato la carriera di attrice ha interpretato personaggi molto diversi. Dal 2011 interpreta il personaggio di Azzurra nella fiction di successo Che Dio ci aiuti ed ogni volta sa come sorprenderci ma tutta la serie è una continua sorpresa con scene inaspettate e molti colpi di scena. La recitazione è la sua passione diventata un lavoro a tutti gli effetti ma sapete che cosa ha fatto prima? Scopriamolo insieme.

Francesca Chillemi oggi attrice affermatissima ma prima che lavoro ha svolto?

Francesca Chillemi era giovanissima quando ha cominciato a farsi conoscere dal pubblico. Partecipa al concorso di bellezza Miss Italia e vince il titolo all’età di 18 anni. Completa gli studi dopo la vittoria conseguendo il diploma al liceo classico.

La carriera di attrice è iniziata nel 2004 quando veste i panni di Costanza in due episodi della quarta stagione della serie Un medico in famiglia. Negli anni seguenti prende parte a trasmissioni televisione e quello che è accaduto dopo è noto: la carriera della Chillemi ha letteralmente spiccato il volo affermandosi col tempo come una delle più brave attrici del mondo cinematografico italiano. Ha recitato in Carabinieri, Gente di mare, Il commissario Montalbano, Squadra Antimafia-Palermo Oggi, L’ispettore Coliandro, L’isola di Pietro, dal 2011 veste i panni di Azzurra nella Fiction Che Dio ci aiuti e ha indossato molti altri ruoli ancora. Oggi è un’attrice affermatissima ma che cosa ha fatto prima di approdare nel mondo della recitazione?

Sappiamo bene che l’attrice ha vinto Miss Italia nel 2003 ed è proprio con la vittoria al concorso di bellezza che ha iniziato a farsi conoscere lavorando come modella. Quindi prima di diventare un’attrice ha lavorato nel mondo della moda.