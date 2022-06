Giulia De Lellis in ospedale: cosa è successo all’influencer e come sta adesso

Giulia De Lellis in ospedale, cosa è successo all’influencer: ecco come sta e quali sono le sue condizioni di salute adesso

Sempre super attiva sui social la bella influencer romana Giulia De Lellis ha fatto sapere alla sua immensa community di essere stata ‘vittima’ di un episodio spiacevole che l’ha costretta ad andare in ospedale.

Da corteggiatrice di Uomini e Donne al clamoroso successo che ha ottenuto nei panni di ‘influencer’, la splendida Giulia De Lellis è oggi un personaggio noto alle telecamere e sui social. Proprio sui social dove è solita condividere tutorial di make up, look inediti pazzeschi e dove è solita interagire con la propria community, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di essere finita in ospedale a causa di uno spiacevole episodio. Ma come sta ora? Quali sono le sue condizioni?

L’influencer in ospedale, come sta adesso Giulia De Lellis

E’ di qualche ora fa la disavventura che ha visto protagonista Giulia De Lellis che è stata costretta a recarsi in ospedale ed a rimanere sotto osservazione. Sul suo profilo Instagram, nelle storie IG, l’influencer ventiseienne ha fatto sapere di essere in ospedale a causa di una reazione allergica che l’ha fatta non poco preoccupare.

Sottoposta ad alcune cure, e dopo aver fatto una flebo ricostituente, Giulia De Lellis è tornata a casa. Di ritorno, l’influencer si è poi mostrata nelle sue IG Stories in cui appariva ancora gonfia in volto. La bella Giulietta ha raccontato di aver avuto una reazione allergica nelle prime ore della giornata. Esattamente non sa a cosa fosse dovuta, ma ha cominciato a non star bene e così ha preferito recarsi al nosocomio così da accertarsi che non fosse nulla di grave. Non ha negato il forte spavento che si è presa, da buona ipocondriaca la dolce Giulia si sarà spaventata tanto, come avrebbe fatto chiunque d’altronde non conoscendo un’improvvisa reazione del proprio corpo.

Come sta adesso? In lenta ripresa la bella influencer ha fatto sapere di dover prendere un aereo per recarsi al mare e trascorrere qualche giorno in completo relax.