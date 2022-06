Ha detto no al Grande Fratello Vip: “Mi vogliono rinchiudere nella casa ma io scappo”

Grande Fratello Vip, lo volevano nel cast della nuova edizione ma ha detto no: “Mi volevano rinchiudere nella casa ma io scappo”

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata sicuramente scoppiettante e ricca di colpi di scena che puntata dopo puntata ci hanno tenuti attaccati allo schermo rendendo il reality show uno dei programmi tv più seguiti di sempre.

Pochissimi mesi fa è calato il sipario sul Grande Fratello Vip 6 ed in questi ultimi tempi si sta già pensando al cast della nuova edizione che vedremo andare in onda il prossimo Settembre. Diversi sono i nomi ed i volti ai quali si è pensato per la nuova edizione del reality show. La risposta di alcuni però non è stata positiva.

A pochi mesi dall’apertura della nuova stagione ci chiediamo chi farà parte del cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Ancora non conosciamo con ufficialità i nomi dei possibili concorrenti, ma sappiamo che lui ha detto no al Grande Fratello Vip. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo!

Ha detto No al Grande Fratello Vip: “Mi volevano rinchiudere nella casa ma io scappo”

Per diverso tempo è stato spesso sotto le luci dei riflettori. Antonino Spinalbese è divenuto noto agli occhi del pubblico e delle telecamere per la precedente storia d’amore che ha avuto con Belen Rodriguez che ha svelato qualche tempo fa i motivi che hanno portato i due alla fine della loro storia. Ad oggi i due hanno preso strade diverse e sono però accomunati dal grande amore per la loro piccola Luna Mariè. Dalla fine della loro relazione però, Antonino Spinalbese è divenuto un volto seguitissimo. Ha fatto strada nel mondo dell’imprenditoria ed in qualche modo abbiamo imparato a conoscere qualcosa di lui. Vederlo sotto le luci dei riflettori della casa del Grande Fratello Vip sarebbe un’opportunità che ci permetterebbe sicuramente di poterlo conoscere meglio.

Al momento però, il giovane imprenditore ha detto no al reality, almeno da quello che ha fatto sapere: “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella casa ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora”.. Ma poi aggiunge: “Sicuramente se dovessi entrare rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”

Al momento sarebbe un no quello dell’hairstylist in merito alla partecipazione al reality. Tuttavia non ha negato che potrebbe pensarci, forse. Voi che dite? Vi piacerebbe vederlo varcare la fatidica porta rossa?