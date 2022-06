Harry Potter, l’attore ha interpretato Percy Weasley ma eccolo a distanza di anni: completamente diverso

Percy Weasley in Harry Potter è il fratello di Ron, ma ecco, ci chiediamo, com’è oggi l’attore che lo ha interpretato?

Harry Potter è la saga cinematografica che ci ha portato in un mondo magico ed è proprio con la magia che siamo caduti in posti al di fuori delle nostre aspettative. E’ una saga che bisogna vedere almeno una volta nella vita. Non solo ti porta ad avventurarti in un mondo pieno di maghi e streghe che tu sei piccolo e speri di diventare come loro e sei grande e quella sensazione non ti è mai passata.

Nonostante le paure, il buio, il signore oscuro che ti rende la vita un inferno, nonostante ecco queste difficoltà che nella vita reale non possiamo mai vivere, noi vogliamo viverlo quel mondo. Sarà che tutti gli attori sono stati incredibilmente eccezionali, giovani e bravi, ed è pure imbarazzante definirli bravi perchè il talento che hanno dimostrato, lo avevano già sin da piccoli, ed è innato. I protagonisti della serie ci hanno travolto ma anche i personaggi meno visti sulla scena, come in questo caso Percy Weasley.

Percy è uno di quei personaggi che nella saga sì ha un ruolo importante soprattutto negli ultimi capitoli anche se non si vede, ma nel libro ha un ruolo ancora più importante. Infatti la sua ambizione e l’avvicinamento con il Ministero della Magia che continuava a negare la presenza di Voldemort, ha fatto sì che troncasse i rapporti con la sua famiglia fino al tanto atteso lieto fine. Ecco ma chi è l’attore che ha interpretato perfettamente questo personaggio e soprattutto com’è oggi?

Harry Potter, ecco l’attore che ha interpretato Percy Weasley nella saga

Percy Weasley è un personaggio della saga cinematografica Harry Potter. Infossato nella sua ambizione e sempre più vicino al ministero della magia, si convince che Lord Voldermort in realtà non sia rinato. Ed è per questo che rompe ogni rapporto con la sua famiglia.

La riappacificazione avviene solo molto dopo. Diventa anche lui è un combattente della battaglia di Hogwarts. Ad interpretare questo personaggio è Christopher William Rankin, meglio noto come Chris Rankin, attore diventato noto proprio grazie al ruolo nella saga.

Eccolo oggi a distanza di più di 10 anni, completamente diverso da come l’abbiamo visto l’ultima volta nei film. Naturalmente i fan più sfegatati della saga l’avranno riconosciuto al primo sguardo mentre per altri, a prima vista, non è così facile identificarlo. Abbiamo recuperato lo scatto sul suo canale social ed è proprio dal suo profilo che comprendiamo la sua continuità nel lavorare nel mondo dello spettacolo. E a voi è piaciuto il suo personaggio?