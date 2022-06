Isola dei Famosi, bruttissima notizia: il ritiro del concorrente sembra inevitabile; cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Manca meno di un mese alla finalissima di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi è stato prolungato e terminerà ufficialmente lunedì 27 giugno 2022. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Bisognerà attendere per scoprirlo, ma proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia che non farà piacere ai telespettatori del programma Mediaset.

Secondo quanto rivelato da DavideMaggio.it, uno dei concorrenti sarebbe sul punto di lasciare il programma definitivamente. Scopriamo i dettagli dell’indiscrezione.

Bruttissima notizia per i fan dell’Isola dei Famosi: il naufrago sarebbe a un passo dal ritiro

Un’edizione fortunata dal punto di vista degli ascolti, ma gli imprevisti non sono mancati a L’Isola dei Famosi. Quasi in tutte le puntate, dall’inizio dell’edizione, ci sono stati infortunati o assenti per ragioni mediche: un “via vai” in infermeria, come ha più volte sottolineato anche Ilary Blasi. Per uno dei concorrenti, però, l’infortunio potrebbe essere più serio del previsto: il naufrago sarebbe sul punto di ritirarsi dal programma.

Si tratta di Roger Balduino, che qualche settimana fa ha riportato un infortunio alla caviglia durante una prova contro Clemente Russo. Già nel corso della puntata di lunedì, il modello brasiliano è apparso molto dolorante, arrivando addirittura a piangere in diretta. E, verso la fine della puntata, Ilary Blasi ha annunciato: “Mi dicono che Roger è stato portato in ospedale per via della caviglia“. Secondo quanto riporta Davide Maggio, fonti vicine all’Honduras darebbero il ritiro di Roger ormai quasi certo. Le sue condizioni non gli permetterebbero di continuare l’avventura nel reality, che, come sappiamo, prevede prove fisiche e sfide che richiedono forza.

Non ci resta che attendere per scoprire eventuali aggiornamenti su Roger e il suo destino sull’isola. Noi non possiamo che augurarci che si riprenda e possa continuare la sua avventura fino alla fine. Nel frattempo, andato via Roger, su Playa Sgamadissima è rimasta soltanto Pamela Petrarolo, che ha lasciato la palapa nel corso della puntata di lunedì.