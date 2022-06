E’ il protagonista in Jurassic Park, a distanza di anni farete fatica a riconoscere l’attore

E’ il protagonista in Jurassic Park ma a distanza di anni l’attore è completamente diverso: eccolo oggi!

Classe 1947, Sam Neill è un attore neozelandese conosciuto in tutto il mondo per il suo talento, talento che l’ha portato a recitare in così tanti film portando in scena così tanti personaggi diversi che sarebbe difficile citarli tutti in un solo articolo.

Il suo esordio come attore avviene sulla scena teatrale per poi cimentarsi anche nella regia, nella sceneggiatura, nel montaggio. Neill ottiene il primo ruolo da protagonista nel film del 1977 Unica regola per vincere. Il successo della pellicola comincia a rendere la sua popolarità sempre più forte. Uno dei film che l’ha visto presente nel cast che nessuno dimentica dato che ancora oggi è non solo famoso ma anche amato e visto è Jurassic Park, il primo uscito nel 1993.

L’attore ha interpretato il paleontologo Alan Grant che sbarca su Isla Nublar (Isola immaginaria) dopo essere stato chiamato da un miliardario con la passione alquanto eccentrica e smisurata per i dinosauri. Ma qual è il motivo di questa chiamata? Un operaio che lavora per il miliardario viene assalito da una feroce creatura di sua ‘proprietà’ e decide quindi di fargli causa. Da qui comincia una trama piena di avventura, colpi di scena e immagini che sono lontane dalla realtà.

Sam Neill ha interpretato il paleontologo Alan, ruolo vestito anche in Jurassic Park 3 e in Jurassic World- Il dominio, quest’ultimo film dovrebbe uscire nelle sale italiane il 2 giugno. Ma ecco che ci chiediamo, a distanza di anni avete visto com’è oggi l’attore?

E’ il protagonista Alan Grant in Jurassic Park: ecco l’attore a distanza di anni

Sam Neill ha interpretato in Jurassic Park il paleontologo Alan Grant, ruolo che ha portato in scena anche nel terzo film e che vedremo ancora una volta in Jurassic World- Il dominio che dovrebbe uscire nelle sale italiane a partire dal 2 giugno.

Il primissimo film in cui ha vestito i panni di Alan è del 1993 e quindi di anni ne sono passati. Ecco perchè ci chiediamo, sapete com’è diventato oggi l’attore?

Questo è un’immagine ripresa da un video social, cosa notate? Naturalmente allora era molto più giovane. Neill porta oggi i capelli più sul bianco grigio e ha la barba. Dettagli che comunque non ne cambiano il volto, perchè sarebbe stato facile riconoscerlo anche senza sapere il personaggio interpretato nel famoso film.