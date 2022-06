Splendida notizia per l’attrice dell’amata fiction: è diventata mamma, che gioia!

Una notizia che riempie il cuore di gioia, la splendida ed amata attrice della fiction è diventata mamma, enorme gioia per la coppia!

Una notizia che riempie sicuramente i nostri cuori di gioia, è nata Greta. La splendida attrice dall’amata fiction è diventata mamma e non poteva desiderare di più! Un sogno che si realizza e che le apre oggi le porte di una nuova vita.

E’ stata una delle attrici di punta all’interno della fiction andata in onda su Rai 1 sino a questa primavera. Parliamo di Doc-Nelle tue mani. La sua uscita di scena dalla fiction ci aveva un po’ sconcertati, non ci aspettavamo che il suo personaggio lasciasse così le scene. Oggi però la ritroviamo così. La bellissima attrice è diventata mamma per la prima volta!

La splendida attrice diventata mamma: che gioia!

Un momento di gioia imparagonabile è quello che attualmente sta vivendo la meravigliosa Silvia Mazzieri. La splendida attrice ha vestito i panni della specializzanda Alba Patrizi nell’amatissima fiction in onda su Rai 1, Doc-Nelle tue Mani. Silvia ha lasciato la fiction qualche tempo prima che questa giungesse a termine e nel mese di Febbraio aveva fatto sapere di essere in dolce attesa mostrando il pancione insieme alla sua metà.

In queste ore il web impazza ed il suo profilo social è arricchito con uno scatto dolcissimo che mostra ora la sua nuova vita in 3. L’amata attrice è diventata mamma!

Silvia Mazzieri ed il suo compagno Yari Gugliucci sono diventati mamma e papà. Gioia immensa per la coppia che ha coronato il sogno d’amore più grande insieme alla piccola Greta.

Oggi si è allontanata dalle scene ed è pronta a dedicarsi alla sua nuova vita. Un giorno sicuramente indimenticabile per la bellissima coppia immersa in un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Gioia incontenibile per l’attrice pisana che in questi mesi aveva condiviso diversi scatti in cui si mostrava col pancione. Ed oggi siamo come lei più lieti che mai di sapere che ha messo al mondo la piccola Greta, le facciamo i nostri più cari auguri!