Temptation Island non ci sarà: cosa andrà in onda al suo posto quest’estate

Temptation Island non ci sarà: cosa andrà in onda quest’estate al posto del docu-reality dedicato alle coppie.

La notizia era nell’aria da diversi mesi, ma ormai sembra essere davvero ufficiale: quest’estate Temptation Island non andrà in onda. E, contrariamente a quanto si era detto inizialmente, pare proprio che il docu-reality di Canale 5 non sarà trasmesso mai più sulle reti Mediaset.

I motivi dell'”addio” ad uno dei programmi più seguiti della nostra tv non sono stati resi noti, ma potrebbero essere nati dei problemi in relazione al formati originale. Quel che è certo è che, tra qualche mese, non vedremo tentatori, tentatrici, video nel pinnettu e falò di confronto infuocati. Cosa andrà in onda al posto della trasmissione targata Maria De Filippi? Ecco cosa ha rivelato il settimanale Chi a questo proposito.

Temptation Island non andrà in onda questa estate: cosa vedremo su Canale 5 al suo posto

Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza e i fan delle trasmissioni di Maria De Filippi, quest’anno, non potranno consolarsi con Temptation Island. Il docu-reality dedicato alle coppie, infatti, non sarà trasmesso quest’estate e, con ogni probabilità, neanche nelle prossime stagioni. Cosa vedremo al suo posto?

Secondo quanto riportato da Chi, al posto di Temptation Island vedremo un’altra amatissima trasmissione di Maria De Filippi: Tu si que vales. Saranno trasmesse le repliche dell’ultima edizione del programma del sabato sera, che sarà suddiviso in cinque puntate estive. Non ci sarà, quindi, alcuna versione ‘Vip’ di Uomini e Donne, come alcune indiscrezioni avevano riportato nei mesi scorsi.

Dopo la fine di Uomini e Donne, che termina ufficialmente oggi mercoledì 1 giugno, Maria De Filippi continuerà quindi a tenere compagnia al pubblico, seppur in ‘replica’, per poi tornare in onda a settembre con tutte le sue trasmissione di successo. Dalla nuova edizione di Amici a quella di C’è Posta per te, l’autunno di Canale 5 si prospetta ricco di emozioni.

E voi, seguirete le repliche di Tu si que vales nel corso delle vacanze estive?