Uomini e Donne, Lilli sul trono dopo il ‘no’ di Luca? Le sue parole non lasciano spazio a dubbi; cosa è successo dopo la scelta.

Pioggia di petali rossi e lieto fine per uno dei ‘troni’ più amati di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo la delusione nelle vesti di corteggiatore, Luca Salatino ha avuto la sua rivincita e, da tronista, ha trovato il vero amore. È Soraia la ragazza che ha scelto di frequentare fuori dalla trasmissione e, stando alle prime immagini social condivise nelle scorse ore, tra i due procede tutto a gonfie vele. Ma, come sempre, se da un lato c’è la gioia della corteggiatrice scelta, dall’altro c’è tutta la delusione della ‘non scelta’.

Lilli Pugliese ha conquistato il cuore del pubblico con la sua dolcezza e la sua semplicità. Una ragazza con passato difficile alle spalle, ma che ha saputo reagire ed affrontare gli ostacoli che la vita le ha posto davanti. C’è la possibilità di rivederla in trasmissione nel ruolo di tronista? Ecco cosa ha raccontato lei, intervistata da Mondo Tv 24.

Uomini e Donne, Lilli potrebbe andare sul trono dopo la ‘non scelta’ di Luca Salatino? A rispondere è lei

Luca e Soraia sono ufficialmente una coppia! La scelta, andata in onda ieri 31 maggio, è stata registrata diversi giorni fa e tra i due tutto prosegue alla grande. Ma come sta Lilli? Intervistata da Mondo TV24, l’ex corteggiatrice ha ammesso che ci vorrà del tempo per metabolizzare tutto, poiché i suoi sentimenti sono forti. Nonostante questo, Lilli sa di essere forte e che, dopo questa esperienza, lo sarà ancora di più.

Nonostante la delusione, Lilli ha dimostrato grande maturità sin dal primo momento, abbracciando Luca dopo il ‘no’. Anche nell’intervista, la Pugliese spende parole positive per l’ex tronista e per Soraia, che definisce una “brava ragazza”. Ma cosa farebbe Lilli se le venisse offerto il trono?

“A me? Non credo mi verrà mai proposto il trono, sono una ragazza che parla poco e credo che per stare sul trono debba saper parlare come una ‘regina’. Io mi vedo più come una principessa, come mi chiamano alcuni miei fan”, ha risposto l’ex corteggiatrice ridendo. Nonostante questo, se le arrivasse la proposta Lilli non rifiuterebbe: “Se dovesse essere e se mi fossi già ripresa dalla botta, allora accetterei volentieri. Mi piacerebbe molto trovare anche io quell’amore che spesso ho visto uscire dal programma, sposarsi, fare figli e creare una famiglia”.

Lilli aggiunge che ogni esperienza è un bagaglio culturale che ti fa crescere e che un’esperienza come quella sul trono di Uomini e Donne è difficile da rifiutare. Secondo voi Maria De Filippi proporrà a Lilli di diventare una nuova tronista?