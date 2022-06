Uomini e Donne, Matteo ha conquistato Veronica: in questo scatto farete difficoltà a riconoscerlo

Matteo è il corteggiatore di Veronica a Uomini e donne: lo conosciamo così, ma in questo scatto farete difficoltà a riconoscerlo.

È finalmente arrivato il tanto atteso momento: dopo la scelta di Luca Salatino al centro studio di Uomini e donne, è arrivato il turno di Veronica Rimondi ad aprire il suo cuore ad uno dei suoi corteggiatori. Chi tra Matteo ed Andrea farà al caso suo?

Forse non tutti lo sanno – anche se il web è pieno di spoiler – ma la scelta di Veronica Rimondi è stata registrata diversi giorni fa. Pertanto, il nome del corteggiatore scelto è già risaputo da tutti. Qualora non fosse così, state tranquilli: non ci penseremo noi a dirvi cos’è successo nel corso della sua scelta. Quello che, però, ci teniamo a mostrarvi è uno scatto del giovanissimo Matteo. In attesa della puntata di oggi, infatti, abbiamo rintracciato una foto del passato del giovane veneziano e non abbiamo potuto fare a meno di notare di quanto in questa foto sia totalmente irriconoscibile. Siete pronti anche voi a scoprirlo? Eccolo qui.

Matteo è il corteggiatore di Veronica a Uomini e donne: così è quasi irriconoscibile

Non prendete assolutamente impegni per il vostro dopo-pranzo: a partire dalle ore 14:45 di Mercoledì 1 Giugno, andrà in onda l’attesissima scelta di Veronica Rimondi. Chi sarà il fortunato, secondo voi? Entrambi, seppure diversissimi tra loro, hanno saputo conquistare l’attenzione della giovane tronista ferrarese, ma solo uno di loro è riuscita a “rubarle” il cuore. In attesa di scoprire cosa accadrà, scopriamo qualche cosa in più su uno dei suoi due pretendenti. Di Andrea, ad esempio, vi abbiamo parlato recentemente del suo lavoro e del suo canale Instagram, ma di Matteo? Appena si è presentato nello studio di Uomini e donne, vi abbiamo raccontato ogni cosa sul suo conto. Una cosa, però, non vi abbiamo mostrato e cogliamo l’occasione per farlo adesso.

Prima della puntata di questa sera, siamo andati a spulciare il canale Instagram di Matteo ed abbiamo rintracciato una sua foto dove appare quasi irriconoscibile. Oggi è un affascinante giovanotto con le idee molto chiare su cosa vuole dal suo futuro ed immaginiamo che anche all’epoca dello scatto lo fosse. Eccolo qui:

A Uomini e donne siamo stati abituati a vederlo con capelli più o meno lunghi con la fila al centro, qui invece è completamente rasato e decisamente più piccolino d’età. L’avreste mai riconosciuto?