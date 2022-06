Uomini e donne, Veronica lavora col suo papà: l’avete mai visto? Resterete di stucco

Veronica è la tronista di Uomini e donne e lavoro col suo papà, voi l’avete mai visto? Questo scatto insieme vi lascerà di stucco.

Manca pochissimo alla scelta di Veronica Rimondi nello studio di Uomini e donne. A distanza di qualche giorno da quella di Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta Giusti, anche la tronista ferrarese si è detta pronta a far ricadere la sua preferenza su uno dei suoi corteggiatori.

Quello di Veronica Rimondi a Uomini e donne è stato un percorso piuttosto intenso. Da sempre proiettata a trovare un ragazzo che facesse al caso suo, la tronista si è data la possibilità di conoscere diversi ragazzi, ma solo con due è riuscito a costruire qualcosa di forte tanto da arrivare proprio con loro al momento della scelta. Da una parte, quindi, c’è Matteo, che l’ha conquistata con dolci gesti e parole smielate. Dall’altra, invece, Andrea, che subito si è fatto conoscere per il suo carattere, ma anche la dolcezza nascosta. Chi dei due avrà la meglio? Tanti di loro, dal momento che la scelta è stata registrata, ma noi non vogliamo affatto rovinarvi la sorpresa. Quello che, però, non possiamo fare a meno di mostrarvi è il papà di Veronica. L’avete mai visto?

Chi è il papà di Veronica, la giovane e bella tronista di Uomini e donne?

Laureatasi durante il periodo del Covid, Veronica ha raccontato molto di sé nel corso del suo video di presentazione a Uomini e donne. Si è definita una persona molto estroversa ed allegra, ma soprattutto legatissima alla sua mamma, al suo papà e sua sorella. Figlia di genitori separati, Veronica ha raccontato di non avere mai provato la mancanza di qualcosa nella sua vita e di essere profondamente grata ad entrambi.

Forse non tutti lo sanno, ma Veronica lavora proprio nell’azienda del suo papà. Non sappiamo con certezza di che cosa si occupi, ma quello che conta sapere è che è riuscita a trovare un’occupazione presso l’azienda di famiglia. A proposito, avete mai visto chi è suo padre? Spulciando il suo canale, siamo riusciti a beccare un loro tenerissimo scatto. Resterete davvero di stucco:

Veronica e il suo papà sono molto somiglianti, ma oltre a questo non si può fare a meno di notare quanto la loro sintonia e feeling sia percepibile in questo scatto.