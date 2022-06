Bella come il sole, abbiamo seguito l’attrice ne Il Segreto: con questa nuova acconciatura la riconoscete?

L’attrice che abbiamo amato ne Il Segreto ha cambiato look e oggi appare così: riuscite a riconoscere il personaggio che ha interpretato?

Nella soap opera spagnola Il Segreto abbiamo seguito le vicende di tutti i personaggi. Le storie si sono intrecciate una dentro l’altra in un continuo stravolgimento dei fatti. Inevitabili i colpi di scena che hanno spiazzato i telespettatori, soprattutto quando un personaggio amato lasciava la soap.

Dai protagonisti ai personaggi meno in scena, tutti hanno lasciato qualcosa al pubblico. Purtroppo Il segreto ha chiuso i battenti e il finale della dodicesima stagione ha lasciato un po’ di amarezza, con la distruzione di Puente Viejo e la morte dei protagonisti.

L’attrice che vediamo in questo scatto social ha fatto parte della telenovela spagnola e ha vestito i panni di un personaggio molto amato. Soltanto che avrete qualche piccola difficoltà adesso nel riconoscerla perchè ha cambiato look.

Il Segreto, ha interpretato un personaggio forte e ribelle: riconoscete l”attrice in foto?

L’attrice che vediamo in questo scatto social ha fatto parte del cast de Il Segreto. Per qualcuno sarà più difficile riconoscerla perchè negli ultimi tempi ha cambiato look. Nella telenovela non è apparsa proprio con questa acconciatura e anche la tonalità di colore era diversa.

Il suo personaggio inizialmente si presenta ribelle. Lavora in un bordello fino all’arrivo di suo fratello che tenta in tutti i modi di portarla via, anche con l’inganno e la forza. La giovane si rifiuta di mangiare e di bere e per questo viene fatta visitare dal medico che allora era presente a Puente Viejo, Lucas. Dopo questi indizi avete capito di chi stiamo parlando? Ne Il segreto è Sol Santacruz, la sorella di Severo. E’ proprio quest’ultimo che la porta via dal locale in cui lavora escogitando un rapimento dato che non voleva andarsene.

Adriana Torrebejano è l’attrice che ha portato in scena questo personaggio. Negli ultimi mesi ha cambiato look; appare con un’acconciatura diversa, infatti ha tagliato i capelli e sono più scuri. Nella telenovela aveva una pettinatura adatta al tempo e all’ambiente. Guardando solo lo scatto e non conoscendo il suo personaggio della soap opera, l’avreste riconosciuta?