Bellezza indiscussa della tv anni ’90, cosa fa oggi Cecilia Belli

Com’è e cosa fa oggi Cecilia Belli, autentica icona del piccolo schermo durante gli anni ’90: ricordate a quali programmi ha partecipato?

Alta, bionda, gambe lunghe e fisico prorompente, Cecilia Belli è stata per anni un volto amatissimo della tv. La bella romana incarnava l’ideale di bellezza tipico del periodo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e fu infatti in quell’epoca che divenne nota al grande pubblico grazie alla partecipazione in programmi seguitissimi come Drive In e Striscia la Notizia.

Considerata tra le presenze femminili più ammirate, Cecilia ha condiviso esperienze lavorative con le star più in voga a quei tempi come Fanny Cadeo e Wendy Windham per citarne qualcuna.

Ma attenzione: la Belli non è stata solo un’icona televisiva dal punto di vista della bellezza perché dietro il suo arrivo in tv c’è stato uno studio della danza classica e moderna durato anni e anni. La passione per il ballo nasce in lei fin da bambina e visti i risultati, le permette di arrivare alle trasmissioni più famose.

Oltre ad un ruolo da valletta a Drive In, nel 1992 Cecilia arriva sul bancone di Striscia la Notizia come velina bionda affiancata da Fanny Cadeo ed in quegli anni lavora anche nel gruppo di showgirl chiamato Piadinas. Dopo aver lasciato Mediaset, ha lavorato in alcuni programmi di Odeon Tv e come attrice di fotoromanzi, tra cui quelli del settimanale Grand Hotel. Senza dimenticare il periodo trascorso al Bagaglino!

Cecilia Belli a distanza di più di trent’anni dagli esordi: eccola oggi

Purtroppo assente dai social, l’ex velina è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e non si sa se abbia un compagno oppure no. Quello che sappiamo è che è cresciuta con i genitori nella capitale e che è appassionata di cucina romana.

Negli ultimi anni la stiamo vedendo in alcune televendite in onda su emittenti locali e, come si nota da questa immagine di non troppi anni fa, la sua bellezza è riconoscibilissima ancora adesso. Il suo viso è certamente più maturo, ma i suoi tratti sono inconfondibili. A proposito, avete visto che pelle liscia e luminosa?

