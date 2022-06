Cristina Marino, com’era la moglie di Luca Argentero quando nessuno la conosceva

In questo scatto da bambina è davvero incantevole proprio come oggi: ecco com’era Cristina Marino prima del successo, scatto imperdibile

Ha compiuto due giorni fa i suoi 31 anni e per l’occasione ha condiviso sui social uno scatto del passato che ha riscosso davvero notevole attenzione da parte della sua community social.

Cristina Marino è oggi un volto amatissimo, sui social e sul piccolo schermo la splendida modella, attrice ed influencer ha stregato i fans e non solo. Il suo cuore è ormai nelle mani dell’amatissimo attore di fiction, Luca Argentero. Insieme i due sono una coppia affiatatissima, insieme sono bellissimi. Hanno preso parte come coppia allo show che vedremo presto andare in onda su Amazon Prime, Celebrity Hunted. Cristina Marino ha collezionato diversi successi nel corso della sua carriera, la conosciamo come modella e come attrice sul piccolo schermo, ma sapete com’era prima del successo? Eccola

Com’era Cristina Marino prima del successo: l’imperdibile scatto del passato

Aveva 18 anni quando ha esordito per la prima volta sullo schermo come attrice. Cristina Marino ha debuttato nel film di Federico Moccia, Amore 14, dove ha vestito i panni della bella liceale Stefania Borzilli. Da quel momento, la splendida attrice ed influencer si è dedicata ad alcuni film e progetti televisivi. L’abbiamo ritrovata nella miniserie andata in onda sulla Rai, Casa & Bottega e nella fiction televisiva ‘Una grande famiglia’ e qualche tempo dopo ha preso parte al cast di attori del film ‘Vacanze ai Caraibi‘ dove ha fatto la conoscenza di colui che sarebbe poi diventato l’amore della sua vita. Sapete come si sono conosciuti? Qui troviamo tutti i particolari!

Insieme a Luca Argentero i due condividono un grande amore l’uno per l’altra. Cristina Marino e Luca Argentero sono poi diventati genitori della piccola Nina, oggi ha due anni. Per riservatezza, i genitori della piccola hanno scelto di non mostrarla sui social e non esporla ad una visualizzazione mediatica troppo elevata. Ma se invece ci chiedessimo com’era Cristina Marino quando era solo una bambina? Ecco com’era:

Un dolcissimo scatto in cui vediamo una piccola Cristina da bambina. Sguardo furbo e dolcissimo. Classe ’91, la splendida moglie di Luca Argentero ha scritto nella didascalia descrittiva del post: “Auguri a me e a quella bambina sognatrice e un po’ impertinente”.