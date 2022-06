È nato! Secondo fiocco azzurro per l’ex attrice di “Un medico in famiglia”

Splendido annuncio dell’ex attrice di “Un medico in famiglia”: è diventata mamma per la seconda volta, i fan sono al settimo cielo!

Nonostante siano trascorsi ormai diversi anni da quando, appena bambina, era sul set di “Un medico in famiglia”, l’affezionatissimo pubblico della popolare fiction non si è affatto dimenticato di lei. Proprio per questo, l’annuncio dell’arrivo del suo secondo bambino ha scatenato il delirio sui social.

Solo un anno fa, la bella attrice aveva dato alla luce il suo primo figlio, che ha chiamato Lorenzo ed ora lei ed il suo compagno sono diventati genitori per la seconda volta. Lo hanno fatto sapere tramite una storia su Instagram in cui il piccolo appare in braccio al suo papà.

Parliamo di Domiziana Giovinazzo, la ricordate? Ha interpretato Elena nelle ultime quattro stagioni della fiction con Lino Banfi che per tanti anni ha tenuto incollati al televisore i telespetattori di Rai1. La splendida notizia arriva a poche ore da un’altra novità e cioè la nascita del bebè di Mackenzie Rosman, (Ruthie di Settimo cielo).

Domiziana Giovinazzo mamma per la seconda volta: l’annuncio dell’ex attrice di “Un medico in famiglia”

Domiziana e il suo compagno Angelo si sono sposati l’anno scorso nel mese di agosto ed erano già genitori del piccolo Lorenzo. Il fratellino si chiama invece Leonardo ed è arrivato a circa un anno di distanza dal primogenito. Prima di incontrare Angelo, dal 2016 al 2018 l’attrice aveva vissuto un’importante storia d’amore col collega Riccardo Alemanni che con lei aveva condiviso il set di “Un medico in famiglia”.

Il giorno delle nozze tra la Giovinazzo e suo marito è stato celebrato nel modo più tradizionale: chiesa e ricevimento in una villa. La coppia, così come i fan dell’attrice, è al settimo cielo, come dimostrano le migliaia di commenti e auguri sul profilo social dell’attrice. Se Domiziana si è presa una pausa dalla sua professione, sua sorella Aurora continua a recitare e a dedicarsi al ballo. E’ infatti una ballerina di salsa e bachata.

Tantissimi auguri ai neogenitori ed al piccolo Leonardo!