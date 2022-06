L’ex fidanzata di Blanco ne parla apertamente: “È stato un periodo molto difficile”

A distanza di diverse settimane, l’ex fidanzata di Blanco ha voluto parlare della sua rottura col cantante: spunta fuori tutta la verità.

È, senza alcun dubbio, tra i personaggi “rivelatori” di questo 2022! Stiamo parlando di Blanco. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Brividi”, cantante insieme a Mahmood, il giovanissimo cantautore è finito sulla bocca di tutti per la sua vita privata.

A distanza di qualche tempo dalla sua vittoria al Festival di Sanremo, Blanco – nel corso di una sua intervista radiofonica – aveva fatto intendere chiaramente che la relazione con Giulia, la sua fidanzata storica, non stesse procedendo per il meglio. Nessuno, però, si sarebbe mai immaginato che, da lì a poco, il suo fidanzamento si sarebbe chiuso e che lui, addirittura, si sarebbe fidanzato con un’altra splendida ragazza. Certo, sono cose che succedono, è indiscusso. La loro rottura, però, ha spiazzato tutti i loro ammiratori. A distanza di tempo, però, da questo momento, l’ex fidanzata di Blanco ha voluto rompere il silenzio. E, in una diretta su Tik Tok, ha fatto chiarezza sul loro “addio”.

L’ex fidanzata di Blanco rompe il silenzio: cosa ha detto

Sono trascorsi diversi mesi da quando Blanco e Giulia, seppure non pubblicamente, si sono detti “addio” per sempre. Lui, spesso e volentieri, si presenta ai suoi concerti con la nuova fidanzata. Mentre lei, come hanno notato alcuni utenti Tik Tok, è completamente sparita. Perché? A parlarne per la prima volta, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua diretta social. In quest’occasione, Giulia ha raccontato di essere stata parecchio male e di aver pensato addirittura di chiudere tutti i social, ma di aver elaborato la rottura e di aver capito che queste sono cose che accadono nella vita.

Dopo aver condiviso un Tik Tok in cui faceva un chiaro riferimento al giovane cantautore, l’ex fidanzata di Blanco si è ampiamente sbilanciata sulla loro rottura. Ad oggi, la giovane Giulia dice di stare bene e di aver superato la fine della sua storia, ma non ha potuto fare a meno di esprimere il suo pensiero in merito alla nuova love story del suo ex. “Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui possa stare bene. Io l’ho superata”, ha detto Giulia.

Infine, un chiaro riferimento a Martina, la nuova fidanzata di Blanco. “Lei non c’entra niente. Mi dispiace che la gente ha una forma di cattiveria verso questa persona”, ha detto, esprimendo la sua solidarietà.