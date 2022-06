Giordana Angi cambia all’improvviso acconciatura: ha deciso di farlo di nuovo

Giordana Angi cambia acconciatura: il ritorno ai vecchi tempi piace molto ai fan.

Giordana Angi è tra le artiste che abbiamo seguito nella scuola di Amici di Maria De Filippi durante il suo percorso come allieva; ha una penna così profonda che è difficile non farsi avvolgere da quanto scrive. Infatti ricordiamo che già durante la permanenza nel talent aveva scritto il brano diventato ascoltatissimo Accanto a te, per Alberto Urso, vincitore poi di quell’edizione.

Non ci limitiamo a citare solo questo caso singolo perchè Giordana ha scritto e scrive per grandi artisti, come Nina Zilli, Tiziano Ferro, ha scritto qualche brano per gli allievi delle successive edizioni di Amici e la lista non si ferma qui, è lunga.

Dopo il successo ricevuto grazie alla partecipazione nella scuola la sua carriera ha spiccato il volo tanto da arrivare anche a calcare il palco del Festival di Sanremo 2020 emozionando il pubblico con il brano Come mia madre. Naturalmente oggi è famosissima ed è molto amata. Sui social è seguita da migliaia di follower sempre lì pronti ad aspettare qualche novità. E una novità c’è stata, anche se non riguarda l’aspetto professionale. Giordana nelle ultime ore ha deciso di tornare al vecchio stile, mostrandosi con una nuova acconciatura.

Giordana Angi cambia acconciatura: il nuovo look è un ritorno al vecchio stile

Prima di Amici aveva già esordito nel mondo della musica. Sicuramente il talent show ha fatto sì che tutto si ampliasse e che il suo talento fosse riconosciuto da un pubblico enorme. Ed oggi è così, Giordana Angi è avvolta dall’amore dei fan.

Ed è difficile non apprezzare un talento come il suo. Ha una voce che fa venire i brividi, ti avvolge completamente, calda e forte allo stesso tempo. E i suoi testi, ne vogliamo parlare? Sono pure poesie! Oggi è molto seguita non solo ai concerti ma anche sui social dove i follower sono molto attenti a quanto condivide. Nelle ultime ore la cantautrice ha ‘spiazzato’ per modo di dire i fan mostrandosi con una nuova acconciatura.

Eccola con il cambio look! Coloro che la seguono sanno che abbiamo iniziato ad amarla proprio quando aveva questo taglio di capelli, cortissimi. Infatti ad Amici entrò che aveva questo tipo di pettinatura. Col tempo ha fatto crescere i capelli e a quanto pare, era arrivato il tempo di svoltare ancora. Che bella anche così, non trovate?