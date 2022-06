Giulia Pelagatti, ricordate la velina mora a Colorado? Eccola nel programma

Giulia Pelagatti ha partecipato a Colorado: la ricordate nell’amatissimo programma?

Giulia Pelagatti è la velina mora di Striscia la notizia, insieme a lei c’è Talisa Ravagnani. Sono amiche e lo erano prima ancora di entrare a far parte del cast del tg satirico. Lavorare insieme sicuramente avrà reso questa amicizia ancora più forte.

Sia Giulia che Talisa hanno partecipato ad Amici anche se in edizioni diverse. Il percorso della velina mora nella scuola come allieva risale al 2016. Un’esperienza importante cui hanno fatto seguito molte altre. Infatti dopo il talent viene scelta per far parte di diversi corpi di ballo televisivi, come a Domenica In, Celebration, Music, The Voice, Colorado, Il cantante mascherato, nell’ultimo anno ha ballato per la trasmissione Felicissima Sera.

Vi riportiamo di qualche anno indietro, vi ricordate di lei nel programma Colorado?

Giulia Pelagatti ai tempi di Colorado: ricordate la ballerina com’era?

Ha fatto molte esperienze all’estero e negli anni ha raggiunto diversi traguardi, come il primo premio al Concorso internazionale Expression a Danza in fiera o anche al concorso internazionale Danza Sì. Il suo impegno nel mondo della danza è proseguito e nel 2016 arriva il debutto televisivo. Giulia Pelagatti è entrata come allieva ad Amici nella stagione 2016-2017. Un percorso intenso terminato prima delle puntate finali.

L’esperienza nel talent le ha aperto nuove porte. Dal settembre del 2021 è la velina mora di Striscia la notizia insieme a Talisa Ravagnani. Prima ancora di entrare nel cast del tg satirico ha fatto parte di diversi corpi di ballo televisivi e questo vuol dire che ha girato molte trasmissioni. Forse vi sarà sfuggita la sua partecipazione al programma comico Colorado.

Ecco com’era Giulia quando ha fatto parte della trasmissione come ballerina. Parliamo del 2019 quindi non sono passati molti anni. La velina mora ha sempre avuto quella bellezza fine ed elegante ed oggi sta conquistando i telespettatori sul bancone di Striscia non solo con l’avvenenza ma soprattutto con il talento che ci mostra ogni giorno a ritmo di passi. A quanto pare prima di arrivare nel programma di Antonio Ricci ne ha fatta di strada e le esperienze non sono mancate.