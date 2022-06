“Ho rischiato di annegare”, il retroscena da brividi: l’amatissimo attore si racconta

“Ho rischiato di annegare”, un retroscena da brividi quello che ha visto protagonista l’amatissimo attore: lo ha raccontato così

Raccontare momenti di vita personale e privata è un atto che non tutti compiono, c’è chi decide di tenerlo per sé nel proprio libro personale e chi invece sceglie di raccontarlo e condurre una riflessione su quanto accaduto.

E’ quanto ha fatto l’amatissimo attore di fiction, Raoul Bova, che in un’autobiografia in cui racconta i momenti più importanti che hanno caratterizzato la sua vita. “Le regole dell’acqua“, è il libro scritto da Raoul Bova, che in occasione della pubblicazione avvenuta un paio di anni fa è stato intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ed ha fatto sapere: “E’ più una riflessione fatta su un periodo particolare della mia vita. Arrivi ad un’età in cui tiri le somme, provi a organizzare il tuo futuro e a capire cosa vuoi fare da grande. Un po’ come fosse un diario, ho sempre scritto, fin da quando avevo 12 anni“, ha raccontato Raoul Bova. Come sappiamo, prima dell’esordio televisivo come attore, era una giovane promessa del nuoto. Intervistato dal settimanale, l’attore ha raccontato un retroscena da brividi: “Ho rischiato di annegare”.

“Stavo per annegare”, parole da brividi: l’attore racconta un incredibile retroscena

Da poco si sono concluse le due seguitissime fiction che hanno visto l’amatissimo attore come protagonista. Don Matteo 13 si è rivelato un grande successo, e ad oggi Raoul Bova speriamo faccia parte anche del cast della nuovissima stagione di Don Matteo 14. Nelle vesti di attore, Raoul Bova ha riscosso un successo clamoroso. Merito del suo talento e della sua bellezza che lo rendono ad oggi un vero sex symbol della tv.

In molti sono poi a conoscenza di ciò che faceva prima del successo televisivo. Il nuoto è sempre stato parte di lui, qualcosa che non ha mai abbandonato. Tuttavia, c’è una scena che durante l’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, che l’attore ha raccontato. Un retroscena da brividi che ci ha lasciato senza parole.

All’interno della sua autobiografia, l’attore ha raccontato che all’età di 13 anni era ossessionato dalla morte. Cosa lo spingeva a pensare ciò?: “Mi svegliavo di notte perché sognavo che mi accoltellavano o che affogavo. Non so perché. Forse perché da piccolo ho rischiato di annegare in mare o perché mia madre mi portava sempre al cimitero“, ha raccontato l’amatissimo attore.