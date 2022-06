Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi svela di quale naufraga è ‘innamorato’ suo fratello Edoardo

A Pomeriggio Cinque, Guendalina Tavssi fa una rivelazione sul fratello Edoardo: non immaginate chi è la naufraga di cui è ‘innamorato’!

Se l’avventura di Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi prosegue anche dopo l’annuncio del prolungamento del programma con grande gioia del pubblico, sua sorella Guendalina ha purtroppo deciso di tornare in Italia per problemi legati a questioni familiari.

Un brutto colpo per i telespettatori, visto che insieme i due fratelli hanno formato per mesi un duo esilarante, hanno scatenato dinamiche interessanti e fatto ridere a crepapelle i compagni di gioco e il pubblico a casa.

Intanto, il trentanovenne romano si sta dedicando ad arrivare alla finale del 27 giugno. Ma anche a cercare la sua anima gemella tra le naufraghe single presenti a Playa Accopiada. A tal proposito, non era passato inosservato ai suoi occhi l’ingresso della bella Mercedesz Henger e anche da parte di lei l’interesse sembra ricambiato.

Dopo alcuni screzi dovuti all’amicizia tra Edoardo e Nicolas Vaporidis per il quale Mercedesz non ha grande simpatia, pian piano pare che tra il Tavassi e la figlia di Eva Henger si stia ristabilendo una certa armonia. Potrebbe però esserci un colpo di scena.

Guendalina Tavassi, la rivelazione sul fratello Edoardo che nessuno si sarebbe aspettato

Rientrata in patria, Guendalina è tornata sui social e in tv. Ieri ad esempio l’abbiamo vista ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque dove si è lasciata sfuggire un’inaspettata dichiarazione su suo fratello.

Come certamente saprete, sull’isola l’ex gieffina non ha mostrato molta simpatia per Mercedesz. Guendalina aveva infatti accusato la naufraga di avere un fidanzato fuori dal programma e di stare fingendo interesse per Edoardo solo per assicurarsi una permanenza più lunga nel gioco.

Ieri, nella trasmissione pomeridiana di Canale 5 ha poi aggiunto: “Soprattutto adesso che dice che le piace con quel ciuffetto in testa che gli è rimasto, sono proprio aumentati i miei dubbi”.

A questo punto, però, la romana ha fatto una dichiarazione alquanto sorprendente: “Il problema più grande è che ho letto che dovrebbe entrare Soleil. Io so che Edoardo è innamorato perso di Soleil e io sono terrorizzata dal fatto che adesso che si stiano un pochino unendo arrivi lei ed Edoardo…”.

Come aveva anticipato Pipol Reality, Soleil Sorge e Vera Gemma sono le prossime new entry del programma. La notizia è stata poi confermata in diretta da Ilary Blasi durante la puntata di lunedì scorso. Entrambe ribatezzate “Le Piratesse”, avranno il ruolo di ‘disturbatrici’ e sicuramente ne vedremo delle belle!

Ma voi, avreste mai immaginato che Edoardo avesse questa debolezza per la bionda italo americana?