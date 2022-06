Isola dei Famosi, hanno violato il regolamento: cosa succederà adesso?

Isola dei Famosi 2022, i concorrenti del reality hanno violato il regolamento: cosa è successo e cosa accadrà ora? I provvedimenti presi

Incalzano sempre più le vicende che vedono protagonisti i naufraghi in Honduras. Come sappiamo, L’Isola dei Famosi ha prolungato la finale del reality, pertanto anche i naufraghi hanno prolungato la loro permanenza. Non mancano ovviamente alcuni cedimenti e malcontenti.

Dopo la puntata andata in onda pochi giorni fa, è emerso che tre delle naufraghe presenti in Honduras avrebbero violato il regolamento mangiando di nascosto il cibo riservato a chi avesse vinto la prova ricompensa. Alle tre naufraghe in questione non spettava il cibo che aveva ottenuto invece il gruppo di uomini che aveva vinto la prova. Alvin ha così reso noto il provvedimento preso nei confronti delle concorrenti che sarebbero andate contro il regolamento. Ecco cosa ne è emerso.

Regolamento violato a L’Isola dei Famosi: cosa è successo e quali provvedimenti sono stati presi

Abbiamo recentemente parlato della ‘punizione’ inflitta a Luca a cui è stato negato il titolo di leader dopo aver violato il regolamento. Anche quest’oggi si parla di regolamento vietato a L’Isola dei Famosi e questa volta il provvedimento coinvolge le tre naufraghe Estefania, Carmen e Marialaura che avrebbero mangiato il cibo destinato ai vincitori della prova ricompensa.

Nel daytime andato in onda il 31 maggio, Alvin ha fatto sapere: “Dopo la prova ricompensa, mangiano di nascosto parte della ricompensa, violando il regolamento. Pertanto Lo Spirito dell’Isola, prende un provvedimento nei riguardi dei naufraghi negando loro cibo e fuoco per 24ore.

“Nel corso della puntata di ieri, contravvenendo alle regole del gioco, Marialaura, Estefania e Carmen hanno consumato la ricompensa nonostante avessero perso la sfida. Quindi, lo spirito dell’isola ha deciso che resterete tutti senza cibo e fuoco per tutto il giorno“, questo il provvedimento preso nei riguardi di tutti i naufraghi.