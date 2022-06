Kate Middleton, quel dettaglio al Giubileo di Platino di Elisabetta non è sfuggito

È iniziato oggi il tanto atteso Giubileo di Platino della Regina Elisabetta e anche stavolta Kate Middleton si è fatta notare: sapete perché?

Se ne è parlato per mesi ed oggi, 2 giugno 2022, ha finalmente avuto inizio il Giubileo di Platino per festeggiare i 70 anni di regno di Elisabetta II. Un evento di grande importanza che ha richiesto un’organizzazione nei minimi dettagli e tante precauzioni per la Regina.

Le celebrazioni dureranno fino a domenica 5 giugno e questa mattina i sudditi hanno affollato Buckingham Palace per omaggiare la Royal Family. Perfino Harry e Meghan, seppur con qualche limitazione, sono venuti dall’America per onorare questo traguardo raggiunto dalla sovrana e potrebbero apparire in pubblico tra qualche giorno.

Presenti fin dalla prima giornata invece gli altri membri della famiglia tra cui Kate Middleton che, con la sua classe, è riuscita a catturare ancora una volta l’attenzione su di sé. Come ha fatto? Nessun outfit nuovo, ma l’abito indossato ha incantato comunque tutto il mondo. In più, un dettaglio del look non è passato affatto inosservato, scopriamo quale!

Kate Middleton, il look per il Giubileo di Elisabetta lascia senza fiato: notate quel particolare?

Durante la parata iniziata stamattina alle ore 10, la moglie di William è apparsa in carrozza seduta accanto a Camilla Parker Bowles, destinata come lei a diventare regina consorte nel momento in cui Carlo e William saliranno sul trono. E non potevano mancare, ovviamente, i tre principini George, Charlotte e Louis.

Come dicevamo, per l’occasione Kate ha optato per un abito indossato già in passato, precisamente al G7 del 2021, strategia già adottata in altre situazioni. Il capo è una creazione del brand Alexander McQueen. Il cappellino invece non sembra essere riciclato e dovrebbe essere firmato Philip Tracy.

Repubblica ha anche notato un’altra cosa: gli orecchini della duchessa di Cambridge sono molto simili ad un paio indossato dall’indimenticabile Lady Diana. Non è la prima volta che Kate viene accostata alla suocera purtroppo mai conosciuta, ma della quale in qualche modo ha sempre voluto onorare la memoria.

Che ne dite? A noi sembra spettacolare!