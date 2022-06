Melissa Satta al naturale: com’è il suo viso senza trucco e filtri

Vi siete mai chiesti come sia Melissa Satta al naturale? Ecco il suo viso senza trucco e filtri: da restare a bocca aperta.

La bellezza di una donna si vede soprattutto quando è al naturale ed è proprio questo il motivo che spinge diverse donne dello spettacolo a mostrarsi al loro pubblico senza un filo di trucco. Da Miriam Leone, al naturale ancora più bella, a Cecilia Rodriguez, che proprio recentemente si è mostrata nella vita di tutti i giorni, le nostre amate Vip vantano di una bellezza impressionante anche quando sono in contesti di relax. Avete mai visto, però, Melissa Satta?

Subito dopo la sua primissima esperienza a Striscia la notizia, Melissa Satta ha cavalcato l’onda del successo. All’epoca era giovanissima, eppure già dimostrava di essere un vero e proprio “animale da palcoscenico”. E il seguito che è riscontrato subito dopo ce ne da ampia conferma. Su Instagram, l’ex velina è una vera e propria regina. Ed oltre ad essere seguitissima, è anche molto attiva. Sul suo canale, Melissa condivide ogni cosa. A partire da scatti che la ritraggono nella sua casa fino ad imperdibile allenamenti. Voi, però, l’avete mai vista senza trucco? Noi si e vi assicuriamo che è sempre splendida.

Melissa Satta senza trucco: al naturale è ancora più bella, eccola qui

Showgirl e conduttrice, ma anche attrice, Melissa Satta detiene un successo davvero impressionante. Sul suo canale social, è seguitissima. Ed anche lei, dal canto suo, non perde occasione di poter interagire col suo pubblico. Spulciando il suo canale, ad esempio, abbiamo rintracciato diversi scatti. Tra i tanti, però, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di notare quello in cui si mostra completamente al naturale? Avete mai visto com’è l’ex velina di Striscia la notizia senza trucco?

In questa foto che abbiamo rintracciato sul suo canale social ufficiale, Melissa Satta si mostra nel corso di una sua vacanza completamente al naturale. Bellissima come sempre, l’ex velina si mostra senza un filo di trucco, ma soprattutto senza l’ausilio di filtri ed incanta i suoi sostenitori per il suo splendore. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Che dire? Se in video Melissa Satta è splendida, al naturale lo è ancora di più. Non credete?