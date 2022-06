Da Miss Italia a conduttrice: com’è cambiata negli anni Anna Falchi, il confronto tra ieri e oggi

Com’è cambiata Anna Falchi dai tempi di Miss Italia: era esattamente il 1989, le immagini a confronto tra ieri ed oggi.

È tra le conduttrici più affermate del piccolo schermo nostrano, Anna Falchi. Recentemente in onda, insieme a Salvo Sottile, con I fatti vostri, la splendida finlandese è uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

Forse non tutti lo sanno, ma la carriera di Anna Falchi nel mondo dello spettacolo nostrano è iniziata esattamente nel 1989. È proprio in quell’anno che lei, appena diciassettenne, prende parte a Miss Italia e si fa facilmente notare per la sua straordinaria bellezza. A finitura del concorso di bellezza, Anna Falchi riuscì ad aggiudicarsi la fascia di Miss Cinema, ma il successo che ne conseguì subito dopo è stato davvero impressionante. Modella, attrice e conduttrice: non c’è nulla che la Falchi non sappia fare! Quello che, però, adesso vi chiediamo è: com’è cambiata dai tempi di Miss Italia ad oggi? Oggi è bellissima e il suo fascino non passa affatto inosservato, ma com’era ai tempi dei suoi esordi?

Com’è cambiata Anna Falchi dai tempi di Miss Italia ad oggi?

Sono tantissime le conduttrice di successo di oggi che hanno iniziato a cavalcare la cresta dell’onda subito dopo Miss Italia. Ne è l’esempio lampante la splendida Caterina Balivo, di cui recentemente vi abbiamo parlato e vi abbiamo mostrato il suo cambiamento nel corso degli anni, oppure Elisa Isoardi, anche lei giovanissima al concorso di bellezza. Anche Anna Falchi, però, ha iniziato a muovere i primi passi nello spettacolo italiano grazie a Miss Italia nel 1989. L’edizione di quell’anno fu vinta da Eleonora Benfatto, mentre Anna Falchi riuscì ad aggiudicarsi soltanto la fascia di Miss Cinema, ma il suo successo risultò comunque spregiudicato.

Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata nel corso degli anni? Sono passati più di 30 anni da quel momento, ma com’era Anna Falchi a quel tempo? Ecco due immagini a confronto di ieri e oggi:

Non c’è assolutamente alcuna differenza! Difficile da credere, ce ne rendiamo conto, ma è davvero così! All’epoca di Miss Italia, Anna Falchi era solo una ragazzina ed ora è una splendida donna in carriera. Per il resto, però, non è affatto cambiata. Siete d’accordo?