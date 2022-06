Nuovi episodi di New Amsterdam in arrivo, ma com’è finita la terza stagione? Finale choc

Manca pochissimo all’arrivo dei nuovi episodi di New Amsterdam, ma com’è finita la terza stagione? Finale choc: è successo l’incredibile.

Sapevamo che sarebbe successo ed adesso è finalmente arrivato il momento tanto atteso: New Amsterdam sta per arrivare. A partire da Venerdì 3 Giugno, al posto del doppio appuntamento settimanale de L’Isola dei famosi – che, invece, andrà in onda solo il Lunedì sera – andranno in onda gli episodi della sua quarta stagione.

Dopo Doc-nelle tue mani, che per chi non lo sapesse ha regalato un colpo di scena finale pazzesco, New Amsterdam è il medical drama più seguito dal pubblico italiano. A partire da Venerdì 3 Giugno, come dicevamo, andranno in onda i suoi nuovi episodi, ma cosa bisogna sapere? Prima di potere capire come si evolverà la serie tv, volete rinfrescarvi la memoria e scoprire insieme com’è finita la terza stagione? Sono trascorsi diversi mesi dalla sua ultima puntata, è normale che non tutti lo ricordino. Noi siamo qui proprio per questo: riavvolgiamo un attimo il nastro! Ecco il finale di stagione choc di New Amsterdam.

New Amsterdam, com’è finita la terza stagione?

Se anche voi non vedete l’ora che arrivino le nuove puntate di New Amsterdam, ma non siete certi di ricordare com’è finita la terza stagione, questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro. In attesa della quarta, che partirà proprio da domani 1 Giugno, ci teniamo a raccontarvi come li abbiamo lasciati. Siete pronti?

Brutte notizie per il buon Max Goodwin. Il medico, infatti, verrà fortemente criticato dai nonni di Luna dinanzi ai loro legali tanto da fargli mettere in dubbio le sue potenzialità da padre. Nel frattempo, però, in ospedale arrivano numerosissime dosi di vaccino, che rischiano di essere fortemente compromesse per via di un malfunzionamento del frigorifero (anche New Amsterdam, così come Doc, affronta l’arrivo della pandemia da Coronavirus, ndr). A questo punto, quindi, il buon Goodwin è costretto non solo ad evitare il peggio per l’antidoto, ma anche a convincere – grazie all’aiuto di uno dei suoi colleghi – a sottoporsi al vaccino tutti coloro che, invece, non avevano intenzione di farlo prima d’ora.

Se da una parte il dottor Reynolds chiude definitivamente la relazione con Lyn, dall’altra c’è Floyd che inizia una relazione con la stessa. Nel frattempo, però, viene chiamato in ospedale ed oltre ad assistere il primario di chirurgia, gli viene offerto l’incarico di viceprimario.

Infine, Helen ritorna a casa, ma Max non l’accoglie benissimo. Poco prima, infatti, il dottore aveva perso la fede nuziale, gettandolo nello sconforto più totale.

Dato il finale di stagione choc della terza stagione, immaginiamo che la quarta sia davvero incredibile. Noi non vediamo l’ora che arrivi domani, voi?