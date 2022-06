“A Giugno sposo Riccardo”, le nozze dopo tanti insieme: l’annuncio a sorpresa del conduttore

L’amatissimo conduttore ha finalmente annunciato le sue nozze dopo tantissimi insieme al suo compagno: “Lo sposo a Giugno”, che gioia.

Dopo le nozze a sorpresa annunciate dall’amatissimo attore nostrano, un altro seguitissimo volto del piccolo schermo italiano ha annunciato di essere pronto a fare il grande passo col suo compagno.

“A Giugno sposo Riccardo dopo tanti anni insieme”, è proprio con queste esatte parole che l’amato conduttore ha annunciato l’arrivo delle sue nozze. Nel corso di una sua intervista a Il fatto quotidiano, il volto Rai e di un seguitissimo programma televisivo ha rivelato di essere pronto a fare il grande passo. Se ne parlava da tempo, è vero, ma adesso è proprio arrivata la conferma: il conduttore si sposa! Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni sul suo compagno. Quello che, però, conta sapere è che se sono arrivati a prendere questa decisione, significa proprio che il loro è un amore che capita una sola volta nella vita.

È pronto a convolare a nozze: l’annuncio a sorpresa del conduttore

Se Luglio è il mese in cui una famosa coppia dello spettacolo italiano convolerà a nozze, non sarà da meno il mese di Giugno. Nel corso di una sua intervista a Fq magazine, infatti, l’amatissimo conduttore televisivo ha annunciato di convolare a nozze col suo compagno. Come dicevamo, abbiamo pochissime informazioni o dettagli sul matrimonio e sull’identità del fortunato, ma sembrerebbe che il grande passo sia arrivato dopo tanti anni insieme. “Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita”, ha spiegato. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando? Alberto Matano!

L’aveva “spifferato” il settimanale Chi ed adesso è confermato: Alberto Matano convola a nozze con Riccardo nel mese di Giugno. Non sappiamo con certezza la data, ma manca davvero pochissimo al grande giorno!

Chi officerà le nozze?

Grande gioia, quindi, per Alberto Matano, il suo compagno Riccardo e tutti i suoi ammiratori, ma siete curiosi di sapere chi officerà le nozze? La risposta è semplicissima: Mara Venier. Dopo essere stata la madrina di Carlotta, primogenita di Eleonora Daniele, la “zia Mara” è pronta a prendere parte ad un altro evento straordinario: le nozze di Alberto Matano!

Tanti auguri alla coppia!