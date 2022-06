“Sono nella m…”: Alessandro Iannoni racconta la sua vita al ritorno da L’Isola dei famosi

Alessandro Iannoni torna a mostrarsi sui social dopo l’addio a L’isola dei famosi e racconta come procede la sua vita.

L’isola dei famosi è molto seguita dal pubblico che si sta lasciando trasportare dalle dinamiche che si creano in Honduras grazie ai naufraghi ma anche dalla schiettezza e dall’ironia di Ilary Blasi.

La conduttrice accompagnata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino è riuscita a creare quell’aria di leggerezza immergendo i telespettatori in una puntata movimentata, divertente e piena di scene sempre inaspettate. Anche per questo, perchè il reality sta piacendo al pubblico, la permanenza dei concorrenti è stata allungata fino alla fine di giugno. I naufraghi però hanno avuto la possibilità di scegliere se restare ancora o andare via dato che il contratto aveva una data di scadenza. Purtroppo il programma ha perso dei pezzi importanti, come per citarne uno, Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen di Pietro. Il giovane contro tutte le aspettative ha deciso di lasciare spiegando che gli esami all’università lo attendevano.

Segno questo di una grande maturità! Alessandro ha dimostrato di tenere più alla sua formazione e al suo futuro che alla visibilità che un programma come L’isola dei famosi può dare. Adesso è tornato alla sua vita e sui social l’ex naufrago ha raccontato cos’è successo dopo il ritorno in Italia.

Alessandro Iannoni dopo L’isola dei famosi si racconta: “Sono nella m***”

Alessandro Iannoni era un papabile vincitore de L’isola dei famosi. Inaspettatamente ha abbandonato il reality spiegando che i suoi esami universitari erano lì ad aspettare. Adesso che è tornato alla vita di tutti i giorni sta riprendendo in mano i suoi impegni e le sue abitudini.

Attraverso alcune storie instagram spesso ci racconta i suoi movimenti giornalieri. In particolare negli ultimi giorni ha raccontato il ritorno dall’Honduras segnato da una grande attività, ovvero lo studio.

Alessandro non intende darsi per vinto e si è immerso nei suoi esami: “Ok ragazzi è lunedì, giorno della diretta, ma mi tocca studiare, consapevole del fatto che devo dare tre esami a giugno, tutto quello che so è niente, parto da zero… Gli esami a giugno rimangono e sono nella m***”. E’ evidente che dopo due mesi di assenza a casa il giovane Iannoni avrà un gran bel da fare!