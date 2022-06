La sorella di Elena Sofia Ricci ha il suo stesso sguardo: che somiglianza!

Elena Sofia Ricci ha una sorella bella quanto lei e facilmente riconoscibile, data la somiglianza!

Elena Sofia Ricci non possiamo non inserirla tra le attrici non solo più brave del panorama cinematografico italiano ma anche una delle più belle. Il talento l’ha sempre accompagnata facendola distinguere ogni volta che ha fatto parte di un film o di una fiction.

Riesce a far vivere ai telespettatori le sensazioni del personaggio che interpreta, a fargli vivere la storia che spesso può essere così lontana dalla realtà di una persona ma grazie a lei vivi a pieno gli stessi sentimenti. Solo una grande attrice è capace di riuscirci! Vanta una così immensa carriera che sarebbe difficile riportare per filo e segno tutto quello che ha fatto e realizzato. Il 2022 l’ha vista nel cast della serie italiana Le fate ignoranti-La serie nei panni della contessa Mirtilla.

Non tutti sapranno invece, collegandoci al lato privato, che l’attrice ha una sorella. Abbiamo recuperato uno scatto social in cui sono insieme e noterete facilmente la somiglianza.

Elena Sofia Ricci, sapete chi è sua sorella? La foto insieme mostra innanzitutto la somiglianza

La carriera dell’attrice è così ricca che ha avuto la possibilità, e questo si deve grazie al suo talento, di poter vestire personaggi sempre nuovi e diversi. L’arte che l’ha sempre contraddistinta l’ha portata a vincere numerosi premi, come 3 David di Donatello, 3 Nastri D’Argento, 4 Ciak D’Oro e la lista è ancora lunga.

Collegandoci invece al lato privato della Ricci, non tutti sapranno che ha anche una sorella. Abbiamo recuperato uno scatto tra una serie pubblicati in successione in cui possiamo notare la somiglianza che c’è in famiglia. Infatti possiamo innanzitutto notare che l’attrice e sua sorella hanno lo stesso sguardo.

Eccole insieme nell’immagine pubblicata sui social, avete visto la somiglianza? Hanno il medesimo colore degli occhi e lo sguardo è proprio quello. La sorella dell’attrice si chiama Elisa Barucchieri ed è una talentuosa danzatrice. Infatti Elena Sofia Ricci è uno pseudonimo, il suo vero nome è Elena Sofia Barucchieri.

Il post è stato condiviso nel periodo di Natale del 2021: “Finalmente dopo due anni… Natale con mia sorella Elisa”. A quanto pare, dopo due anni, finalmente l’attrice e sua sorella hanno potuto trascorrere le feste natalizie insieme.