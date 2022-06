Sarà la nuova moda dell’estate? Valentina Ferragni indossa un costume che non passa inosservato

Valentina Ferragni sfoggia un costume che non è assolutamente passato inosservato: sarà proprio la nuova dell’estate? Scopriamolo insieme.

È finalmente arrivata la bella stagione. E, seppure le temperatura non siano ancora altissime, c’è sempre un buon motivo per organizzare un bel weekend al mare. L’ha fatto, ad esempio, Beatrice Valli, che prima di convolare a nozze a Capri con Marco Fantini si è goduta un bel po’ di relax sull’isola campana. E l’ha fatto anche la bellissima Valentina Ferragni.

A distanza di qualche giorno dal baby shower del primo bebè di sua sorella Francesca, di cui Chiara ha “spoilerato” il nome, la giovane Valentina Ferragni ha voluto trascorrere un weekend all’insegna del mare e del sole. E così, come testimoniano alcuni suoi recentissimi scatti fotografici, ha pensato bene di partire per il Sud Italia e di rilassarsi un po’ sull’isola di Capri. Le foto su Instagram ci fanno chiaramente comprendere che la sorella minore di Chiara ha finalmente staccato un po’ la spina, ma un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato è uno solo: il costume! In una delle sue foto, infatti, la Ferragni sfoggia un bikini davvero pazzesco, che subito ha catturato l’attenzione del suo pubblico. Sarà la nuova moda dell’estate? Vediamolo da vicini.

Chiara Ferragni sfoggia un costume “wow”, ma sarà la nuova moda dell’estate?

Dopo Beatrice Valli, che ha incantato tutti con quel completo indossato sull’isola di Capri, anche Valentina Ferragni è pronta a “firmare” la nuova moda dell’estate con il costume sfoggiato in barca. Sarà davvero così? Immaginiamo proprio di si, ma cerchiamo di capire tutto da vicino!

Se avete intenzione di andare al mare nei prossimi giorni, ma volete comprare un costume nuovo, vi consigliamo vivamente quello sfoggiato da Valentina Ferragni a Capri. Di colore azzurro molto intenso, che dà subito un’aria di mare, di estate e di libertà, il bikini indossato è il classico modello a triangolino (anche se lei ha preferito allacciarlo in modo diversa, ndr) e coi laccetti sul fianco. Insomma, un tipo di costume che esiste da tanto tempo, ma che non passa mai di moda. Quello che, però, cattura immediatamente l’attenzione è proprio il colore scelto dalla giovane! Guardate qui:

Ne siamo certi: sarà proprio questa la nuova moda dell’estate, cosa ne pensate?