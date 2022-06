Alessia Marcuzzi, il cambiamento drastico: la riconoscete così?

La sorprendente nuova versione di Alessia Marcuzzi: sui social si è mostrata con un look molto diverso dal solito, che cambiamento!

Nonostante il pubblico la conosca da più di trent’anni, Alessia Marcuzzi sembra essere rimasta uguale nell’aspetto. La sua bellezza mozzafiato pare non subire gli effetti del tempo e ciò è indubbiamente una delle doti che tutti le riconoscono. L’immagine della bella conduttrice romana si è mantenuta più o meno sempre la stessa anche per quanto riguarda l’hair look che ha sempre rappresentato una sua peculiarità.

Ebbene, dovete sapere che quest’anno Alessia ha davvero deciso di lasciare tutti a bocca aperta mostrandosi come non l’avevamo mai vista. Ora che è lontana dalla tv per decisione propria, continua comunque ad essere molto presente sui social che utilizza per tenersi in contatto con i fan.

Su tali piattaforme, è solita incantare tutti con i suoi look sempre all’ultimo grido o mostrare sé stessa da ragazzina. Proprio nei suoi scatti del passato possiamo notare che la sua iconica chioma è sempre stata bionda, ma sapete come è apparsa negli ultimi giorni? Non ci crederete!

Dal biondo al castano: il cambiamento di Alessia Marcuzzi

La Marcuzzi è stata ospite una settimana fa dell’amica Mara Venier durante il Domenica In Show andato in onda in prima serata per festeggiare i 13 anni di conduzione di Mara al timone dello storico programma. Qui l’abbiamo vista con un colore di capelli più scuro, tendente al castano e, di certo, per molti si è trattato di una gran sorpresa. Nel caso ve la foste persa, sappiate che Alessia non ha mancato di mostrare il suo drastico cambiamento sul profilo Instagram.

Molto probabilmente in vista dell’estate, l’amatissima presentatrice ha voluto dare un tocco di novità al suo hair style e così ha pensato di farsi più scura. Nel vederla in foto, i follower sono rimasti alquanto di stucco dal momento che per decenni Alessia è sempre stata bionda. La lunghezza dei capelli è rimasta invece la stessa. Ora, qualche sfumatura più chiara è presente solo sulle punte delle ciocche, come si vede in questa immagine.

Vi piace questa nuova versione di Alessia?