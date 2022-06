Alfonso Signorini a cuore aperto si lascia andare al triste ricordo legato alla morte di sua madre: il triste retroscena del conduttore

Giornalista e conduttore amatissimo, Alfonso Signorini è oggi un volto molto apprezzato sul piccolo schermo. Da qualche mese si è conclusa l’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip, ma siamo tutti già in attesa della nuovissima stagione pronta a decollare il prossimo Settembre. Anche il conduttore non vede l’ora di ritornare a spiare i coinquilini della casa più famosa d’Italia!

Lo conosciamo come personaggio televisivo, ma cosa sappiamo invece del suo privato? Oltre che conduttore davanti la telecamera, dietro le quinte della tv, l’amatissimo conduttore ha una vita privata. La sua vita sentimentale è rosea e colorita. Da ben 19 anni è legato all’imprenditore ed ex senatore oltre che esponente di forza Italia, Paolo Galimberti. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin il conduttore ha parlato della sua importante storia d’amore. Da ben 19 anni, i due si amano e condividono la loro vita insieme fatta di gioie e qualche scaramuccia. Ma nel racconto che coinvolge il conduttore del GF Vip c’è un triste retroscena che lo riguarda e che ha a che fare con la morte di sua madre. Ecco cosa ha raccontato.

Alfonso Signorini, il triste ricordo legato alla morte di sua madre

“19 Anni di vita insieme sono tanti”, ha raccontato il conduttore a Verissimo. Alla conduttrice di Canale 5, Alfonso Signorini ha aperto il proprio cuore ed ha recuperato dal suo bagaglio di vita un ricordo a cui è legatissimo che riguarda la morte di sua madre.

Alfonso Signorini ha raccontato che quando litiga con il suo compagno Paolo talvolta finendo anche col litigare furiosamente, lui non può fare a meno di pensare ad un ricordo che lo riporta con la mente a quando la sua mamma si è spenta. La madre del conduttore, prima dell’ultimo respiro, chiese di indossare una delle t-shirt del compagno del conduttore, a cui era affezionatissima.

“A volte litighiamo in modo furibondo, non ci sentiamo. Però io ricordo sempre quello che mi disse mia mamma, a cui lo sai io sono legatissimo. A lei piaceva molto Paolo. il giorno che se n’è andata ha chiesto alla sua badante di mettere una t-shirt che le aveva regalato Paolo, che era andato a fare una regata con la barca a vela. Mia mamma ha detto: “Mi dai quella maglietta con su la barca a vela di Paolo? E se ne andò con la sua maglietta addosso. Me lo ricorderò sempre questo particolare. E’ stato un gesto che secondo me mia mamma ha voluto fare“, ha raccontato il conduttore. Conoscevate questa storia?