Anticipazioni New Amsterdam, prima puntata: inizio col botto, accadrà l’impensabile in ospedale

Venerdì 3 Giugno andrà in onda la prima puntata di New Amsterdam, ma quali sono le anticipazioni? Inizio col botto: accadrà l’impensabile.

Possiamo tirare un sospiro di sollievo! Dopo i numerosi cambi di programmazione, la nuova stagione di New Amsterdam è pronta a sbarcare su Canale 5. A partire da stasera, Venerdì 3 Giugno, infatti, andranno in onda i primi tre episodi della quarta stagione del famoso medical drama.

Ricordate come li avevamo lasciati? La terza stagione, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, non era finito nei migliori dei modi e il buon Max Goodwin non se la stava passando affatto bene. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni della prima puntata di New Amsterdam di stasera, però, sembrerebbe che la situazione non sia affatto migliorata. Anche la quarta stagione, infatti, inizierà davvero col botto, ma soprattutto col susseguirsi di eventi, decisioni e colpi di scena impressionanti. Pronti a saperne di più?

New Amsterdam prima puntata, le anticipazioni: cosa accadrà

Questa prima puntata di New Amsterdam si apre propri col botto. Non solo verranno trasmessi tre episodi, ma sarà ricca di avvenimenti davvero choc. Pronti a scoprire insieme a noi le sue anticipazioni?

Proprio nel corso del primo episodio di New Amsterdam, la storia d’amore tra Max Goodwin e la bella Helen subirà una battuta d’arresto. Tutto sembra procedere per il meglio e i due si amano davvero alla follia, ma molto presto la Sharp comunicherà al suo compagno una decisione choc: ha ricevuto la proposta di diventare direttore sanitario di una clinica dove si trova sua madre a Londra e lei ha seriamente intenzione di accettare. Cosa sceglierà di fare il buon Goodwin? Nel frattempo, diversi reparti del New Amsterdam vengono distrutti da diversi incendi: dolosi o non? A quanto pare, sembrerebbe che ci sia in ospedale proprio un paziente piromane che si “diverte” ad appiccare il fuoco anche al nosocomio, ma non tutti sanno perché.

Brutte notizie per il New Amsterdam nel corso del secondo episodio. Purtroppo, il famoso New Amsterdam non naviga affatto in buon acque e il personale sanitario è ridotto all’osso. Max Goodwin riuscirà ad evitare la chiusura? Nel frattempo, però, riceve continue pressioni da Helen per comunicare il suo addio.

Sembrerebbe che Max Goodwin sia il protagonista anche del terzo ed ultimo episodio di stasera. Il medico, a quanto pare, avrà intenzione di abbandonare il New Amsterdam con la sua compagna, ma l’arrivo del nuovo direttore a lui per niente sconosciuto lo metterà fortemente in crisi.

Insomma, una puntata decisamente da cardiopalma. Non credete?