Anticipazioni della seconda puntata di New Amsterdam: accadrà davvero di tutto tra qualche giorno, è impossibile perderla.

L’attesa è finalmente terminata! Proprio stasera, Venerdì 3 Giugno, è andata in onda la prima puntata della quarta stagione di New Amsterdam. A distanza di quasi un anno dal finale di stagione choc scorso, le avventure del famoso ospedale sono ritornate ad appassionare tutti i suoi telespettatori.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima puntata di New Amsterdam, che – salvo cambi di programmazione all’ultimo minuto – dovrebbe andare in onda Venerdì 10 Giugno? Come abbiamo potuto constatare, l’appuntamento di questa sera ha previsto una serie di colpi di scena choc. Fate molta attenzione, però: la seconda puntata di New Amsterdam lo sarà ancora di più. A quanto pare, infatti, il medical drama di Canale 5 entrerà ancora di più nel vivo di questa stagione, regalando al suo pubblico degli episodi imperdibili. Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

New Amsterdam, anticipazioni seconda puntata: cosa accadrà

La prima puntata di New Amsterdam ha visto un Max Goodwin in serissima difficoltà! La sua relazione con Helen procede a gonfie vele, ma la decisione di lei di partire per Londra e diventare direttrice di una clinica, l’ha seriamente messo in crisi. Certo, come abbiamo potuto vedere, anche lui era pronto ad abbandonare il New Amsterdam ed iniziare una nuova vita insieme alla sua compagna, ma l’arrivo della nuova direttrice del nosocomio ha fatto rallentare tutti i piani. Fatte queste premesse, non ci resta che scoprire le anticipazioni della seconda puntata di New Amsterdam di Venerdì 10 Giugno.

Al momento, non ci è dato sapere granché su quello che accadrà tra una settimana esatta. Supponiamo, però, che tutte le questioni lasciate in sospeso nella prima puntata di stasera verranno ufficialmente risolte. A partire, quindi, dal destino di Max Goodwin al famoso nosocomio. Fino alle questioni legali che il direttore dell’ospedale dovrà fronteggiare. Insomma, come al solito, sarà una puntata decisamente imperdibile e ricca di cose.

Voi avete seguito la prima puntata di New Amsterdam? Questa quarta stagione vi sta piacendo? A noi si, tantissimo! Anzi, vi diremo di più: non vediamo l’ora che arrivi Venerdì prossimo.