Beautiful anticipazioni americane: dramma in arrivo, l’amato personaggio morirà; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Forse non tutti lo sanno, ma tra le puntate americane di Beautiful e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Quello che sta accadendo, quindi, adesso negli episodi americani, sarà trasmesso in Italia non prima del 2023. Grazie alle anticipazioni, però, possiamo scoprire in anteprima cosa sta accadendo e, a quanto pare, ben presto ci saranno dei colpi di scena sconvolgenti.

Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa sta accadendo in America, siete nel posto giusto. Tenetevi forte perché già a Giugno ci sarà un momento davvero drammatico.

Beautiful anticipazioni americane: un amato personaggio morirà questa estate

Quanto amiamo Beautiful? La soap opera americana tiene incollati alla tv milioni di telespettatori di tutto il mondo, da ben 35 anni. Merito dei continui colpi di scena e delle sorprese, non sempre positive, che arricchiscono la trama. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, sta per fare ritorno uno dei personaggi più spietati della storia di Beautiful: Sheila Carter, che riapparirà in scena in un momento ben preciso. Il ritorno di Sheila segnerà l’inizio di una serie di problemi e disavventure per molti protagonisti: starete a vedere! Ma cosa sta accadendo in America?

Ebbene, proprio nei giorni scorsi sono arrivate le anticipazioni estive della soap opera, trapelate durante un evento di beneficenza con i fan. Anticipazioni che parlano della scomparsa di uno dei protagonisti della soap! Come si legge su TV Soap, stavolta si tratta di una morte reale! Nelle settimane scorse, infatti, i telespettatori americani hanno dovuto affrontare la morte di Finn: morte, che, dopo poco si è rivelata finta. Il medico, infatti, è ancora vivo, curato di nascosto dalla mamma adottiva Li. Cosa sappiamo di questa nuova ‘scomparsa’?

Il nome del personaggio che verrà a mancare non è stato ancora reso noto, ma a quanto pare l’evento drammatico andrà in scena già nel mese di Giugno. Manca, quindi, poco e, come sempre, potremo sapere tutto attraverso le anticipazioni.

