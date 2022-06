Dalla casa del GF Vip a Uomini e Donne: il nuovo tronista potrebbe essere proprio lui; indiscrezione bomba.

Uomini e Donne è terminato solo da pochi giorni, ma c’è già chi non vede l’ora di seguire le nuove avventure del trono più famoso della tv. Come sempre, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda a settembre, con nuove puntate, nuovi conoscenze e, ovviamente, nuovi tronisti! A questo proposito, c’è una succulenta indiscrezione che riguarda un presunto prossimo tronista!

A cercare l’amore in tv potrebbe arrivare un amatissimo ex concorrente del GF Vip 6. Lo abbiamo visto nella casa più spiata della tv proprio nell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e, presto, potrebbe tornare in tv nelle vesti di tronista. Scopriamo i dettagli di questa indiscrezione.

Uomini e Donne, il prossimo tronista potrebbe arrivare dal GF Vip: l’indiscrezione

Quanto vi mancherà Uomini e Donne? Come sempre, in estate, i telespettatori dovranno rinunciare ad esterne, uscite e frequentazioni in tv. Ma, nel frattempo, la produzione sta già lavorando alla prossima edizione dello show: i casting sono già aperti. Chi vorreste vedere sul trono? Più volte, i corteggiatori ‘non scelti’ della passata stagione approdano sul trono e, quest’anno, potrebbe toccare ad uno tra Andrea o Lilli, ad esempio. Per avere notizie certe, però, bisognerà attendere ancora un po’. C’è però già qualche interessante indiscrezione!

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza nelle sue stories di Instagram, tra i protagonisti della prossima edizione di Uomini e Donne potrebbe esserci anche Antonio Medugno! Il famoso tiktoker è stato uno dei protagonisti del GF Vip 6: non è stato molto tempo in casa, ma è bastato per conquistare il pubblico con la sua semplicità e la sua umiltà. Avrà conquistato anche Maria De Filippi a tal punto da spingerla a sceglierlo per il suo programma?

Specifichiamo che, al momento, si tratta di una semplice indiscrezione. Ma, se la notizia fosse confermata, sarebbe una bellissima opportunità per Antonio. Vi piacerebbe vederlo sul trono di Uomini e Donne?