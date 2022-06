Elisa Isoardi può festeggiare: la notizia che aspettava da tempo è arrivata

Lontana da qualche tempo dalla tv, in questi giorni Elisa Isoardi è stata travolta da una notizia fantastica: i fan saranno accontentati!

In oltre vent’anni di carriera, Elisa Isoardi ha saputo conquistare il pubblico dimostrando di essere decisamente portata per il mondo dello spettacolo e, soprattutto, per il lavoro di conduttrice tv. Ed è proprio quello che è riuscita a fare per molto tempo sulla Rai, diventando uno dei volti di punta dell’azienda.

Dopo aver vinto vari concorsi di bellezza, pian piano la bella piemontese si è ritagliata un proprio spazio sul piccolo schermo, consacrato definitivamente dall’arrivo al timone de La prova del cuoco nel 2008. Se, da un lato, lo storico programma di cucina è sicuramente quello in cui tutti la ricordano più facilmente, dall’altro sono state davvero tante le trasmissioni che hanno visto Elisa protagonista.

Dopo la chiusura definitiva de La prova del cuoco, sostituito da E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, l’abbiamo vista cimentarsi in ruoli abbastanza insoliti. Ad esempio, quello di concorrente di Ballando con le stelle nel 2020 e quello di naufraga de L’Isola dei Famosi nel 2021. Una pausa durante la quale non ha mai nascosto di non essere completamente soddisfatta. Ora, però, sembra che la talentuosa trentanovenne sia pronta a tornare appieno al suo lavoro grazie ad un nuovo programma. Lo ha rivelato Dagospia, scopriamo di cosa si tratta!

Elisa Isoardi, la notizia fa esultare i fan: cosa sta per succedere

I tanti ammiratori della conduttrice originaria della provincia di Cuneo saranno felici di sapere quanto rivela il portale di Roberto D’Agostino. Elisa Isoardi starebbe per tornare alla conduzione in un nuovo programma di Rai2, prodotto dalla Endemol Shine Italy, la stessa società de La prova del cuoco.

Il nuovo format andrà in onda ogni domenica pomeriggio alle ore 15 in diretta a partire dal prossimo autunno. Vedremo Elisa girare l’Italia ed entrare nelle case della gente, in un viaggio alla scoperta del territorio. Il nuovo palinsesto domenicale del secondo canale prevede quindi alle ore 14 Provinciale con Federico Quaranta, alle ore 15 il nuovo programma con Elisa ed alle ore 16 la linea passerà a Paola Ferrari con Rai Sport.

In bocca al lupo alla bravissima Isoardi per questa splendida novità!