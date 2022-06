Grande Fratello Vip, nel cast proprio lei? Cosa ha fatto sapere l’amata attrice

Grande Fratello Vip, nel cast della nuova edizione potrebbe esserci proprio lei: cosa ha fatto sapere l’amatissima attrice a tal proposito

Il tempo scorre ed è il momento di pensare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che il conduttore Alfonso Signorini si prepara a condurre a partire dal prossimo Settembre. E’ partito allora il ‘toto-scommesse’. Diversi sono i nomi dei personaggi indicati come concorrenti all’interno del reality.

Alcuni giorni fa si era parlato della partecipazione al reality di Antonino Spinalbese, oggi ad incuriosirci è un altro volto amatissimo della tv. La notizia della sua presunta partecipazione al programma ha mandato i fan in delirio. Tutti sono in fermento per sapere se effettivamente la nota attrice sarà una delle inquiline della casa più spiata d’Italia. Cosa avrà fatto sapere?

Grande Fratello Vip, l’amatissima attrice nel cast? Cosa ha fatto sapere

Dall’Argentina con furore si è trasferita in Italia ed ha sconvolto i fan con l’incredibile notizia. No, in questo caso non parliamo delle sorelle Rodriguez ma di un altro amatissimo personaggio televisivo che per molti ha fatto la storia della nostra infanzia. Se vi dicessimo di pensare alla seguitissima telenovela argentina, Il mondo di Patty? Sì esatto, ci viene in mente proprio lei, la bellissima Brenda Asnicar.

Si è trasferita in Italia ed in queste ore il web impazza con l’ipotesi che il suo stanziamento qui sia dovuto ad una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. I fan dell’attrice non vedrebbero l’ora di vedere la splendida argentina una delle concorrenti del reality più seguito. Attenzione però perché Brenda Asnicar ha voluto immediatamente placare i ferventi animi di coloro che ci speravano facendo sapere che no, al momento nei suoi programmi non è presente la partecipazione ad un reality ed in particolare al Grande Fratello Vip.

Sebbene al momento sia arrivata una presunta smentita, i fan dell’attrice non smettono di sperare e di sognare di vederla un giorno nella casa del Grande Fratello Vip!